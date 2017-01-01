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Van'da bölgesel ralli heyecanı

- 112 Şube Müdürü Halis Gökyar:

- "5 üniversitemiz 5 ayrı kategoride yarışıyor"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde 5 üniversitenin katıldığı 'Bölgesel Uni Ralli' yarışması düzenlendi.

YYÜ Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen rallide, öğrenciler 5 etapta yarıştı. Öğrenciler, vakalara en doğru ve en hızlı müdahale için birbiriyle yarıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van 112 Şube Müdürü Halis Gökyar, ilk defa yapılan yarışmanın YYÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bölgesel ralli şeklinde bu yarışmayı düzenliyoruz. Bizler de hakem heyeti, lojistik destek ve kumanya yardımında bulunduk. Burada senaryo gereği ölmek üzere olan bir vakaya en doğru şekilde müdahale edilerek hastaneye nakli sağlanacak. Etaplar halinde gerçekleşecek yarışmamızda tüm etapların birincileri seçilerek plaket ve madalyaları verilecek" dedi.

Bölgedeki üniversiteler arası ilk defa yapılan ralli yarışmasına 5 üniversitenin katılım sağladığını belirten YYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Yardım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sema Kaptanoğlu ise, "Bugün ilkini düzenlediğimiz Bölge Üniversiteler Arası Ralli Yarışmamıza Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren, Hakkâri, Iğdır ve Ağrı İbrahim Çeçen üniversiteleri katıldı. Çeşitli sayıda ekiplerimiz var. Buradaki amacımız, senaryo gereği vakaları verip, öğrencilerin en doğru ve en kısa şekilde hastayı hayata döndürmeleridir. Ne durumda olduğumuzu görmek istedik. Öğrencilerimize neler verdik? Öğrencilerimiz neler aldı? Bunu ölçmek istedik. 5 etabımız var; bunlar pedriaktif çocuk, travma, çevresel aciller, kalp kriz ve medikal. İnşallah ileri ki yıllarda tüm üniversitelerimizin katılacağı ulusal bir ralli yarışması yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

5 üniversiteden öğrencilerin katıldığı ralli, gün boyu devam edecek.

(MD-MSA-Y)



15.05.2017 16:20:26 TSI

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