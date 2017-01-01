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Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:20
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olağan genel kurul toplantısını Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.
Genel kurul toplantısına katılımın oldukça düşük olduğu gözlenirken, toplantıda mevcut İlçe Başkanı Mehmet Kaban yeniden İlçe Başkanlığına seçildi.
Tek listenin yer aldığı genel kurul toplantısında; MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı'nın yanı sıra il yöneticilerinin yanı sıra MHP İl Başkanlığı'na aday olduğunu öğrenilen il yöneticilerinden Suat Par, Ayvalık İlçe yöneticileri ve 30 kadar delege hazır bulundu.
Toplantıda yapılan oylamayla divan başkanlığına Balıkesir-Altıeylül MHP İlçe Başkanı Orhan Dereli getirilirken, divan katipliklerini ise; MHP Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ve Ayvalık İlçe Teşkilatından Erhan Mete görev aldı.
Bölgede 'Yörük Hoca' olarak tanılan Mehmet Emin Yörük'ün Kur'an tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın salonda bulunanlarca bir ağızdan okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında konuşan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Kaban, son zamanlarda dış mihrakların Türkiye üzerine oynadıkları oyunlara karşı ülkenin teminatının MHP, ülkücü camia ve Türk Milliyetçileri olduğunu savundu.
2019 seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanlığına mutlaka gerçek milliyetçi bir aday çıkaracaklarını kaydeden Mehmet Kaban, "Adayımız; o partide, bu partide gezip dolaşan bir aday olmayacak. Kendi içimizden bu davaya inanmış ve yıllarını bu dava için harcamış bir adayı belediye başkanlığı koltuğuna oturtarak, Milliyetçi Hareket'in bayrağını Ayvalık Belediyesi'ne dikeceğiz" dedi.
Genel Kurul toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Nuri Argun Atıcı da; MHP'nin hiç kimseyi Cumhurbaşkanı seçtirmek yada bir başka partiyi yüceltmek gibi bir amacının olamayacağını vurgulayarak, hiç kimsenin ne MHP'yi ne de Türkiye'yi bölemeyeceğini vurguladı.
Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde; MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Mehmet Kaban yeniden seçilirken; ilçe yönetimine de; Ali Atalay, Ahmet Çakır, Yavuz Efe, Mehmet Emin Yörük, Ragıp Ürgenç, Ramazan Rüzgar, Ümit Topal, Yusuf İstanbullu, Kayhan Çakmak, Bülent Demirkesen, Aydın Demir, Fatih Akdeniz, Turan Atılgan, Mustafa Uzun, Kadir Karakaş, Yusuf Akbulut, Arslan Aydın, Mülayim Coşgun isimleri getirildi.
Seçimlerde; Ali Atalay, Ahmet Çakır, Yavuz Efe, Mehmet Emin Yörük, Ragıp Ürgenç, Ramazan Rüzgar, Ümit Topal, Yusuf İstanbullu, Kayhan Çakmak, Bülent Demirkesen, Aydın Demir, Fatih Akdeniz, Turan Atılgan, Mustafa Uzun, Kadir Karakaş, Yusuf Akbulut, Arslan Aydın Mülayim Coşgun, Meral Özerden, Kısmet Öngen, Nezahat Kayacık, Ümit Öneri, Emin Öner, Levent Gurup, Bülent Gurup, Adem Olcay, Dursun İnan, İbrahim Ethem Karabulut, Cengiz Soylu, Hasan Açıkyol ve Mehmet Kaban İl Delegeliği görevine getirildi.
(SS)

15.05.2017 16:20:30 TSI
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