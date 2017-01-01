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Spor Dans Merkezinin yıl sonu gösterisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı Spor Dans Merkezinin yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Kurt, spor yapmanın önemine dikkat çekti. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sevgili sporcular hoş geldiniz. 4 aylık bir süre içinde yapmış olduğunuz çalışmaların meyvesini yiyeceğiz. Önemli olan spor yapmak. Önemli olan sağlıklı bir vücudu, sağlıklı bir kafayı bünyemizde barındırabilmek. O nedenle Odunpazarı Belediyesi sosyal belediyecilik adına bütün mahallelerde halk merkezleri kurmaya çalışıyor. Buradaki merkezler içinde de o mahallenin insanlarına spor yaptırmaya gayret ediyor. Sizler o spora katılarak bize destek verdiniz, güç verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde çok daha iyi işleri hep birlikte yapalım. Bu süre içersinde katılan bütün sporculara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri eğiten, sizlere yardımcı olan hocalara teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Umarım hayatımız sağlıklı bir biçimde, uzun süre devam eder. Bunun da birinci yolu spor yapmak. Bugün burada bu gösteriyi izlemek daha da keyifli olacak."

Gerçekleştirilen programda 2016-2017 eğitim döneminde dans kursu alan kursiyerler hünerlerini gösterdi. Aerobik, Zeybek, Zumba, Oryantel, Kovboy ve Step/Aerobik gibi birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin sergilediği gösteriler, gelen konuklar tarafından tam not aldı.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 16:20:35 TSI

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