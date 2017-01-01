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Artan motosiklet kullanıma karşı tedbirler artırıldı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Abdülkadir Öztürk özellikle yaz aylarında motosiklet kullanımının artması üzerine gerekli önlemlerin alındığını ekiplerin de bu yönde sıkı çalışma başlattıklarını söyledi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Abdülkadir Öztürk ve İlçe Trafik Tescil Amirliği ekipleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Abdülkadir Öztürk, ziyaret esnasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce gönderilen duvar saatini ve telefon şarj cihazını İlçe Kaymakamı Çetin Kılınç'a hediye etti.

İlçenin trafik konusunda kaymakama bilgiler aktaran İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Abdülkadir Öztürk özellikle yaz aylarında motosiklet kullanımının artması üzerine gerekli önlemlerin alındığını ekiplerin de bu yönde sıkı çalışma başlattıklarını dikkat çekti.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ise ziyaretten memnun kaldığını belirten Çetin Kılınç, "Öncelikle tüm polislerimizin Trafik Haftasını kutlarım. Yaz aylarının başlaması ile motosiklet kullananların artması olası kazaların önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması en doğru karardır. Anneler, babalar ağlamasın, gençlerimiz ölmesin. İlçemizde bazı önemli noktalara trafik ışıkları konuldu. Sürücülerimizin ışıklı kurallara uymaları en doğru davranış olacaktır." dedi.

(VS-SC)



15.05.2017 16:20:38 TSI

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