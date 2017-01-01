Başkan Atilla'dan Semerkant Kermesine ziyaret
(Fotoğraflı)
Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Semerkant Vakfı Ceylanpınar Temsilciliğinin düzenlediği kermesi ziyaret etti.
Semerkant Vakfı Ceylanpınar Temsilciliği çarşı merkezinde bulunan Gençlik Parkında kermes düzenledi. Kermesin açılışını Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yaptı. Yapılan duanın ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Atilla, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Bereketli bol kazançlar nasip etsin. Her yıl bu kardeşlerimiz kermes düzenliyorlar. Kermesin geliriyle de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Güzel bir görev üstlenmişler. Kermeste emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlerin devamlı yanındayız" diye konuştu.
Açılışın ardından kermesi gezen Başkan Atilla, kermeste görev alanlar ile sohbet ederek, hayır kutusuna da bir miktar bağış yaptı.
(UK-SD-Y)
15.05.2017 16:22:41 TSI
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