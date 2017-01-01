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Pınarbaşı Belediyesinden Girişimcilik Kursları Son Buldu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Pınarbaşı Belediyesi tarafından, KOSGEB işbirliği ile açılan, Girişimcilik Kurslarının üçüncüsü son buldu.

Girişimcilik kursuna katılan katılımcılar eğitimin içeriğinde KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük desteğin mevzuatı, başvuru aşamaları, iş planın hazırlanması, pazar araştırmasının yapılması, yönetim planı oluşturulması ve yatırım fizibilitelerinin yapılması konuları işledi. Sertifika alan katılımcılar, yeni bir iş kurmaları halinde KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin liraya kadar olan hibe veya 100 bin liraya kadar kredi desteklerinden faydalanmak için başvurabilecek.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursan Ataş'' Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin, KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaları açısından faydalı bir kurs oldu. İnşallah bu kurslara katılan arkadaşlarımız bu kurslar sayesinde büyük işler yaparlar" dedi. Başkan Ataş, "Ben ve kurumum yeni işletme açan arkadaşlara gerekli bütün desteği sağlıyor. Talepler doğrultusunda bu veya bu kursa benzer yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Belgelerini alan arkadaşları tebrik ediyorum ve işlerinde başarılar diliyorum.''diye konuştu.

(AÖ-Y)



15.05.2017 16:22:43 TSI

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