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Başkan Kurt emekçi kadınların Anneler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Belediye İş Eskişehir Şubesi Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş, Alaaddin Park'ta Odunpazarı Belediyesi kadın temizlik işçileri ile bir araya gelerek Anneler Gününü kutladı. Kurt, Anneler Gününde bile işlerinin başında olan annelere çiçek takdim etti. Anne olmanın zor olduğunu belirten Başkan Kurt, çalışan anne olunca bu zorluğun ikiye katlandığını vurguladı. Başkan Kurt, Anneler Gününde çalışan Odunpazarı Belediyesi kadın temizlik işçilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 16:22:47 TSI

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