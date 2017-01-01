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El sanatları sergisi açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:23
El sanatları sergisi açıldı
El sanatları sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında El Sanatları Sergisi açıldı.
Gençlik Merkezi'de gerçekleştirilen açılışa Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür, şube müdürleri, gençlik merkezi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Renkleri ve dokunuşları suda harmanlayan sanat olan Ebru Sanatı, Erzincan Gençlik Merkezi El Sanatları Kulübü öğrencileri tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yapılan açılışın ardından yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergiyi gezen Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür, şube müdürleri, gençlik merkezi üyeleri ve vatandaşlar yapılan çalışmaları hayranlıkla izledi. Günümüzde geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılan çalışmaları takdirle karşılayan sanatseverler böyle bir serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirttiler.
(FG-Y)

15.05.2017 16:23:25 TSI
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