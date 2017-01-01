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Halk dansları tam not aldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:21
Halk dansları tam not aldı
Halk dansları tam not aldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Halk Dansları Topluluğu' 3. Düzce Ot ve Tyche Bereket Festivalindeki gösterileri ile izleyenleri büyüledi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Halk Dansları Topluluğunun Düzce'nin folklör simgesi haline dönüştüğünü belirterek 'Kısa bir süre önce kurulmasına karşın Halk Dansları Topluluğumuz izleyenlerden tam not almıştır' dedi.
Düzce Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterilerde izleyenlerin beğenisini kazanıyor. 50 kişiden oluşan Halk Dansları Topluluğu yöresel halk oyunları ile en son Düzce Festivalinde gösteri yaptı. Anıtpark alanında gösteri yapan topluluk izleyenlerden büyük alkış aldı. Topluluğun kısa bir süre önce kurulduğunu belirten Kültür İşleri Müdürü Seçil Acar "Şu anda 50 dansçımız bulunuyor. İçlerinde, öğretmen, öğrenci başta olmak üzere çeşitli mesleklerde çalışan kişiler bulunuyor. Topluluk Düzce'deki gösterilerin yanı sıra, yurt içinde çeşitli etkinliklere katılıyor. Yurt dışı gösterimiz de olacak. Dansçılarımız Kültür Bakanlığına bağlı Görsel Sanat Koordinatörü Semih Caner ve uzmanlar Erol Daldaban, Anıl Köse, Ali Özkaya gözetiminde çalışıyor" dedi.
Halk Dansları Topluluğunun çalışmalarını koordine eden Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Feride Ömür de çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi "Çok uyumlu ve disiplinli bir ekip oluştu. Bolu, Karadeniz gibi yöresel halk oyunları tamamlandı. Kafkas, Artvin yöresel oyunları ve Sema gösterilerine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Haftanın üç günü çalışma programı sürdürülüyor" dedi
(TT-AY)

15.05.2017 16:21:19 TSI
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