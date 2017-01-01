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Şehit anneleri Erzincan Belediyesi tarafından yılın annesi ilan edildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:23
Şehit anneleri Erzincan Belediyesi tarafından yılın annesi ilan edildi
Şehit anneleri Erzincan Belediyesi tarafından yılın annesi ilan edildi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Anneler Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi ve Erzincan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Anneler Günü programı düzenlendi.Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Eşi Gülnaz Başsoy, Erzincan Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin, Kadın Meclisi üyeleri ve anneler katıldı.Şehit annelerinin yılın annesi ilan edildiği programda şehit annelerini ve şehit yakını anneleri temsilen, Şehit Polis Yaşar Polat'ın eşi Dilek Polat'a çiçekler ve hediyeler takdim edildi.
Tüm şehitler için Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Açılış konuşmasını yapan Hatice Şahin "Erzincan Kadın Meclisi olarak, kadınlarımızın her an yanlarında olmak için birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu gün de siz çok kıymetli hanımefendilerle bu özel günde bir arada olmaktan çok mutluyuz. Erzincan kadın meclisi olarak bütün annelerimizin anneler günün kutlarız." dedi.
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise " Anne fedakarlık demektir, cefakarlık demektir, aşk demektir. Çünkü anne merhamettir. Biz annelerine her günü özel hissettirmesi gereken bir inanca sahibiz. Analık kavramı dinimizde kutsal bir kavramdır. Bu günü en çok hak eden analar ise şehid analarıdır. Kahraman evlatlarımızı şehit veriyoruz. Bizler evlatlarımızı hem imanlı bir neslin devamı hem de vatanımızı bayrağımızı, kitabımızı korumak için yetiştiriyoruz. Evlatlarımız peygamberlikten sonra gelen en büyük mertebeyle şerefleniyorlar. Bu gün anneler günü ben buradan öncelikle vatan müdafaasında evlatlarını kaybeden annelerin nezdinde bütün annelerin anneler gününü kutluyorum." dedi.
(FG-Y)

15.05.2017 16:23:55 TSI
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