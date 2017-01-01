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Engelli annelerine özel bir gün

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:24
Engelli annelerine özel bir gün
Engelli annelerine özel bir gün

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli anneleri ve çocukları için özel bir program düzenlendi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 'Engelliler Haftası' ve 'Anneler Günü' nedeniyle Düzce'de faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların aileleri için özel bir etkinlik düzenlendi. Kahvaltılı etkinliğinde konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in eşi Gönül Keleş, "Ben bir engelli çocuk annesiyim. Dolayısıyla sizleri en iyi ben anlarım. Çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Bizi ve çocuklarımızı birbirimize karşı duyduğumuz sevgi ve emek yaşatıyor' dedi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü, Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk "Hem engelliler haftası nedeniyle hem de anneler günü nedeniyle ortak bir etkinlik düzenledik. Bunun için sizlerle bir aradayız. Sizler bizim için, toplum için kıymetli kişilersiniz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz' dedi. Daha sonra konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in eşi Gönül Keleş de şu görüşlere yer verdi ' Sizleri en iyi ben anlayabilirim. Çünkü ben de bir engelli annesiyim. Bizim işimiz hem zor hem kolay Zor, çünkü; sağlıklı bir çocuk bile yetiştirirken aileler, anneler zorlanabiliyor Engelli bakımı, sağlıklı kişinin bakımına kıyasla zordur. Ancak, O çocukların gözlerinin içine bakınca da bakım kolaylaşıyor. Karşılıklı sevgimiz ve emeğimiz işi kolay hale getiriyor. Rabbim hem bize hem çocuklarımıza güç veriyor" dedi.
(TT-AY)

15.05.2017 16:24:27 TSI
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