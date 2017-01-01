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İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Afet-Der'e ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:25
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Afet-Der'e ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Afet-Der'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Afet Riskli Alan Mağdurları Derneği'ni (Afet-Der) ziyaret ederek, oda tarafından hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Nedir?" kitapçıklarını teslim etti.
Oda yöneticileri, 6306 Sayılı Yasa gereği, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Projesi kapsamında, Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar, Mamure, Deliklitaş ve Kurtuluş mahallelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildiğini belirttiler.
Afet riskli alanlarda yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan Afet-Der yetkilileri ise, "Kentsel Dönüşüm Nedir?" kitapçığını söz konusu alan içinde yaşayan vatandaşların bilgilenmeleri açısından önemli olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini belirttiler.
(İHA-MET-Y)

15.05.2017 16:25:12 TSI
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