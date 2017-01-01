ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Art'ı Bir sanatseverlerle buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:25
Art'ı Bir sanatseverlerle buluştu
Art'ı Bir sanatseverlerle buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Atıf Polat, Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Doç. Dr. Birsen Limon Yörükoğlu tarafından hazırlanan resim, grafik ürünler ve özgün grafik baskı çalışmalarından oluşan 'Art'ı Bir' isimli sergi sanatseverlerle buluştu.
SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, "Bugün burada Grafik Bölümü'nden 4 öğretim üyesi arkadaşımızın doçentlik sonrası, kısmen de doçentlik işlerinin yer aldığı bir sergiyi açacağız. Semih ve Hikmet hocalarım resim, Ali hocamız grafik ürünler, Birsen hocamız ise özgün grafik baskı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Sergimiz çok güzel, çok zengin çalışmalardan oluşuyor. Rektör Yardımcımız Hüseyin hocamıza gerçekten çok alıştık, her sergide arar olduk. Biz kendisine gerçekten bizi yalnız bırakmadığı, her defasında bizle olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ise, "Bakınca insanları düşündürebilen, mutlu edebilen ama bunun ötesinde yeni şeyler üretmesine vesile olabilen bir yola götürüyor olmasından dolayı ortaya çıkarılmış olan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılmış olan doçentlik çalışması gibi değil, var olan çalışmalarını diğer arkadaşlarımızın ufkunu açıcı, yeni yöntemlerle, yeni ufuklar geliştirmeye yönelik çalışmalar olarak görüyoruz. Ben sanatçının var olan sanatını, kendi içindeki güzelliklerle coşkulandırabilmesini, bunu da insanlara sunabilen yanını çok seviyorum. Bu sevgi, saygı ve muhabbetle sürebilen çalışmalara destek verdiklerinden dolayı fakültedeki yetkili arkadaşlarımıza, katılan siz değerli sanat dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri, sergi alanındaki eserleri inceledi. Sergi, 19 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki serginin açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.
(AH-Y)

15.05.2017 16:25:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Konyalılar hafta sonları parklara akın ediyor
YEREL

KONYALILAR HAFTA SONLARI PARKLARA AKIN EDİYOR
Gençlik Meclisinden 'Engelsiz Yaşam' çalıştayı
YEREL

GENÇLİK MECLİSİNDEN 'ENGELSİZ YAŞAM' ÇALIŞTAYI
KOSKİ, su yatırımlarını 2017'de artırarak sürdürüyor
YEREL

KOSKİ, SU YATIRIMLARINI 2017'DE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR
Akyürek: &quot;Konya esnafıyla gurur duyuyoruz&quot;
YEREL

AKYÜREK: "KONYA ESNAFIYLA GURUR DUYUYORUZ"
Kulu'da hacı adaylarına eğitim
YEREL

KULU'DA HACI ADAYLARINA EĞİTİM
Ereğli Belediyesinden, &quot;Anneler Günü&quot; etkinliği
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİNDEN, "ANNELER GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
&quot;Final oynayacağımıza inanıyoruz&quot;
YEREL

"FİNAL OYNAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Başkan Özaltun, &quot;Beyşehir'de okumak ayrıcalıktır&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, "BEYŞEHİR'DE OKUMAK AYRICALIKTIR"
Selçuklu Belediyesine, TKB'den ödül
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİNE, TKB'DEN ÖDÜL
NEÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
YEREL

NEÜ'DE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ AÇILDI
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ HÜSNÜYE ERDOĞAN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Meram Belediyesinden engellilere Beyşehir gezisi
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN ENGELLİLERE BEYŞEHİR GEZİSİ
Seydişehir'de Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ VE ÇEVRESİ DÜZENLENİYOR
Beyşehir'de 'Mutlu Anne, Mutlu Aile&quot; konferansı
YEREL

BEYŞEHİR'DE 'MUTLU ANNE, MUTLU AİLE" KONFERANSI
Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL

KONYA'DA DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası
YEREL

KONYA MMO ŞUBESİ'NDEN SATRANÇ TURNUVASI
Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli
YEREL

SELÇUKLU GENÇLİK MECLİSİ'NDEN GÜNEY ASYA PANELİ
MEDAŞ Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

MEDAŞ NİĞDE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek
YEREL

BAŞKAN AKKAYA'DAN ANNELERE ÇİÇEK
Şehidin oğlunu sünnet düğününde yalnız bırakmadılar
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNU SÜNNET DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR
NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL

NEÜ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."