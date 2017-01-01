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Art'ı Bir sanatseverlerle buluştu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Atıf Polat, Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Doç. Dr. Birsen Limon Yörükoğlu tarafından hazırlanan resim, grafik ürünler ve özgün grafik baskı çalışmalarından oluşan 'Art'ı Bir' isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, "Bugün burada Grafik Bölümü'nden 4 öğretim üyesi arkadaşımızın doçentlik sonrası, kısmen de doçentlik işlerinin yer aldığı bir sergiyi açacağız. Semih ve Hikmet hocalarım resim, Ali hocamız grafik ürünler, Birsen hocamız ise özgün grafik baskı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Sergimiz çok güzel, çok zengin çalışmalardan oluşuyor. Rektör Yardımcımız Hüseyin hocamıza gerçekten çok alıştık, her sergide arar olduk. Biz kendisine gerçekten bizi yalnız bırakmadığı, her defasında bizle olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ise, "Bakınca insanları düşündürebilen, mutlu edebilen ama bunun ötesinde yeni şeyler üretmesine vesile olabilen bir yola götürüyor olmasından dolayı ortaya çıkarılmış olan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılmış olan doçentlik çalışması gibi değil, var olan çalışmalarını diğer arkadaşlarımızın ufkunu açıcı, yeni yöntemlerle, yeni ufuklar geliştirmeye yönelik çalışmalar olarak görüyoruz. Ben sanatçının var olan sanatını, kendi içindeki güzelliklerle coşkulandırabilmesini, bunu da insanlara sunabilen yanını çok seviyorum. Bu sevgi, saygı ve muhabbetle sürebilen çalışmalara destek verdiklerinden dolayı fakültedeki yetkili arkadaşlarımıza, katılan siz değerli sanat dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri, sergi alanındaki eserleri inceledi. Sergi, 19 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki serginin açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

(AH-Y)



15.05.2017 16:25:41 TSI

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