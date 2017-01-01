ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ramazan için denetimler artırıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:26
Ramazan için denetimler artırıldı
Ramazan için denetimler artırıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ekmek, pide ve gıda üretimi yapan fırın ve pastanelere yönelik denetimler artırıldı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek, pide, simit ve gıda üretimi yapan fırın, pastane gibi üretim ve satış yapan yerlere ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, müdürlüğün kapsamında bulunan iş yerlerine yönelik denetimlerin rutin olarak yapıldığını belirterek "Bazı dönemlerde denetimler sıklaştırılıyor. Aslında işyerlerine yönelik denetimler belli dönemlerde yapılıyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların pide konusunda gramaj ve fiyat hassasiyetleri nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırıyoruz" dedi.
Yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak ruhsat ve gramaj konusunda incelemeler yapılıyor. Gıda üretimi yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde eksikleri yerine getirilmesi için uyarıda bulunuyor.
Denetimlerin sıkı bir şekilde Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, halkın sağlığının öncelikli olduğunu söyleyerek "Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda ekmek yerine pide yapımı tercih edilmeye başlandı. Zabıta ekiplerimiz de belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimlerini mübarek Ramazan ayında da daha titizlikle devam ettirecek. Satışı yapılan ekmek ve pidelerin sağlıklı şartlarda üretilip üretilmediği ve standartlara uygunluğu açısından kontrolleri ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Halkımızın da bu konu ile ilgili şikayetleri olursa 153 nolu hattan bizlere bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(TT-AY)

15.05.2017 16:26:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yemenici,engellileri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ,ENGELLİLERİ ZİYARET ETTİ
Engelli annelerine özel bir gün
YEREL

ENGELLİ ANNELERİNE ÖZEL BİR GÜN
Halk dansları tam not aldı
YEREL

HALK DANSLARI TAM NOT ALDI
Sessiz film Gül Şifresi büyük ilgi gördü
YEREL

SESSİZ FİLM GÜL ŞİFRESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Düzce'de Gençlik Haftası kutlamaları yürüyüş ile başladı
YEREL

DÜZCE'DE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI
Düzce'de &quot;Gençlik Yürüyüşü&quot; düzenlendi
YEREL

DÜZCE'DE "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ
Divapan Süperligte
YEREL

DİVAPAN SÜPERLİGTE
Üniversitelilerden minik öğrencilere kitap yardımı
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE KİTAP YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."