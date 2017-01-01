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Ramazan için denetimler artırıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ekmek, pide ve gıda üretimi yapan fırın ve pastanelere yönelik denetimler artırıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek, pide, simit ve gıda üretimi yapan fırın, pastane gibi üretim ve satış yapan yerlere ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, müdürlüğün kapsamında bulunan iş yerlerine yönelik denetimlerin rutin olarak yapıldığını belirterek "Bazı dönemlerde denetimler sıklaştırılıyor. Aslında işyerlerine yönelik denetimler belli dönemlerde yapılıyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların pide konusunda gramaj ve fiyat hassasiyetleri nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırıyoruz" dedi.

Yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak ruhsat ve gramaj konusunda incelemeler yapılıyor. Gıda üretimi yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde eksikleri yerine getirilmesi için uyarıda bulunuyor.

Denetimlerin sıkı bir şekilde Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, halkın sağlığının öncelikli olduğunu söyleyerek "Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda ekmek yerine pide yapımı tercih edilmeye başlandı. Zabıta ekiplerimiz de belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimlerini mübarek Ramazan ayında da daha titizlikle devam ettirecek. Satışı yapılan ekmek ve pidelerin sağlıklı şartlarda üretilip üretilmediği ve standartlara uygunluğu açısından kontrolleri ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Halkımızın da bu konu ile ilgili şikayetleri olursa 153 nolu hattan bizlere bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(TT-AY)



15.05.2017 16:26:20 TSI

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