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Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:27
Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek
Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde sahneye çıkan annelere minik öğrenciler çiçek verdi.
Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğine anasınıfı öğrencileri, öğretmenler ve anneler katıldı. Programda birbirinden güzel danslar yapan öğrenciler büyük alkış aldı. Etkinlikte, hep birlikte şarkı söyleyen öğrenciler, daha sonra sahneye çağırdıkları annelerine çiçek verdi.
(AYZ-MP-Y)

15.05.2017 16:27:37 TSI
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