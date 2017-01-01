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Patnos'tan İstanbul'a çıkarma yaptılar



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - Ak Parti Patnos Kadın kolları ve Pendik Belediyesi arasında, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Patnos'tan İstanbul'a çıkarma yapıldı. Patnos Belediyesi ile kardeş belediye olan Pendik Belediyesi ortaklaşa yürütmüş oldukları '' Gönül Köprüsü'' projesi kapsamında 37 bayan Patnos'tan İstanbul'a gittiler.

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın ile Ak Parti Patnos Kadın Kolları Başkanı Nuran Kılıç ortaklaşa yapmış oldukları Gönül Köprüsü programı kapsamında 37 bayandan oluşan bir ekip ile İstanbul'u gezme ve güzelliklerini görme fırsatı buldular.

Yapılan ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Ak Parti Patnos Kadın Kolları Başkanı Nuran Kılıç, ''Kardeş belediyemiz olan Pendik Belediyesi eski Kadın Kolları Başkanı şimdi ise Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Canayakın hanımefendi ile ortaklaşa yapmış olduğumuz Ağrı Patnos'tan İstanbul Pendik e Gönül Köprüsü projesi kapsamında 37 bayandan oluşan kadın kolları ekibimizle İstanbul'un güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin Bey ve eşi, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın, İlçe Başkanı Rüstem Kabil ve eşi, Kadın Kolları Başkanı Şaduman Şeker ve teşkilatı, belediyenin sosyal işleri çalışanlarına, gülen gözlere, Sinem Şahin'e, ve bizlerin tanışmasında vesile olan Patnos Belediye Başkanımız Cem Afşin Akbay'a sonsuz teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bizleri memnun edebilmek için, her gün ayrı bir güzellikte ,yoğun hazırlamış oldukları İstanbul'u tanıtmaya yönelik gezi programı çalışmalarında bizimle beraber oldular. Çoğumuz ben de dahil ilk kez İstanbul'u görme fırsatı bulduk. Sadece İstanbul'un güzellikleri değildi bizi memnun eden; yakın ilgileri, mütevazi duruşları, sevgilileri görülmemiş bir mutluluk, haz bıraktı bizlerde. Bizim için kurulan bu gönül Köprüsü sayesinde hem İstanbul'un güzelliklerini gördük, hem de İstanbul'un güzel insanlarıyla tanıştık, kaynaştık, gönülden Kardeşler olduk. Rabbim var olan bu kardeşlik duygularını ülkemizin bütün köşesinde daha da arttırsın artıranlara da hayırlı kapılar açsın. Sağ olsunlar var olsunlar.'' diye konuştu.

(FY-AT-Y)



15.05.2017 16:28:29 TSI

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