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Başkan Yemenici,engellileri ziyaret etti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:28
Başkan Yemenici,engellileri ziyaret etti
Başkan Yemenici,engellileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici engelliler haftasında ve anneler gününde ev ziyaretleri düzenleyerek, engelli çocuğu olan anneleri ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Yemenici ziyaretlerinde engelli aileleri ile sohbet ettiler. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Anneler günü vesilesiyle özel durumu olan yavrularımızın, kardeşlerimizin ve şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Cefakar ve fedakar annelerimizin ellerini öptük. Misafirperverliklerinden dolayı her birine teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet etme şerefini bize nasip eden Rabbim'e şükrediyorum. Engelli ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek onların istek ve ihtiyaçlarını dinlemek istedik. Engellilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz, bizler size layık olmaya çalışıyoruz, hemşerilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Sizlerin her şeyin en iyisine layık olduğunuzu biliyoruz. Bunun bilincinde olarak bu kapsamda çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Akçakocamız her şeyin en iyisine layık, bende Belediye Başkanı olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her geçen gün bir problemi çözüyoruz. Her geride kalan bir günde bir problem çözersek inşallah problemsiz, problemlerini büyük ölçüde çözülmüş bir kent meydana gelir. Bizler siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmenin ve bu hizmetin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Her şey daha iyi olacak, güzel günler güzel bir gelecek bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.
(TT-AY)

15.05.2017 16:28:33 TSI
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