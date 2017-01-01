ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel öğrencilerden engelliler haftası kutlaması

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:29
Özel öğrencilerden engelliler haftası kutlaması
Özel öğrencilerden engelliler haftası kutlaması

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Kültür Merkezinde düzenlenen programa Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Garip, Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Garip, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu söyledi.
Müdür Garip, ''Ülkemizde ve Dünya da 10-16 Mayıs engelliler haftası olarak ilan edilmiş ve bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlenerek engellilerin toplumumuzun bir parçası olduğu yeniden vurgulanmaktadır. Caddelerde, sokaklarda ve değişik mekanlarda çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde hep birlikte riayet edersek karşılık bulacaktır. Aksi taktir de bu düzenlemeler hiçbir işe yaramayacaktır.'' dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi yapıldı. Slayt sunumu ve çeşitli etkinliklerden sonra program sona erdi.
(MB-YE-AÖ-Y)

15.05.2017 16:29:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bedesten' de anneler günü etkinliği
YEREL

BEDESTEN' DE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Niğde'de Eczacılar bir araya geldi
YEREL

NİĞDE'DE ECZACILAR BİR ARAYA GELDİ
ençlik haftası kutlamaları başladı
YEREL

ENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı
YEREL

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI, KAMYON ALEV ALDI
Niğde'de SGK haftası kutlanıyor
YEREL

NİĞDE'DE SGK HAFTASI KUTLANIYOR
Niğde'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

NİĞDE'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."