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Özel öğrencilerden engelliler haftası kutlaması



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Kültür Merkezinde düzenlenen programa Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Garip, Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Garip, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu söyledi.

Müdür Garip, ''Ülkemizde ve Dünya da 10-16 Mayıs engelliler haftası olarak ilan edilmiş ve bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlenerek engellilerin toplumumuzun bir parçası olduğu yeniden vurgulanmaktadır. Caddelerde, sokaklarda ve değişik mekanlarda çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde hep birlikte riayet edersek karşılık bulacaktır. Aksi taktir de bu düzenlemeler hiçbir işe yaramayacaktır.'' dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi yapıldı. Slayt sunumu ve çeşitli etkinliklerden sonra program sona erdi.

(MB-YE-AÖ-Y)



15.05.2017 16:29:09 TSI

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