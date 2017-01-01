Şehit annelerini unutmadılar
(Fotoğraflı)
Selçuk Vurucu
KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesi ve Kırklareli Ülkü Ocakları, Anneler Günü münasebetiyle şehit ve gazilerin annelerini ziyaret edip, günlerini kutladı.
TÜRKAV Kırklareli Şube başkanı Burhan Coşkun, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, hepsinin hem ellerinden hem de ayaklarının altından öpüyorum. Haklarını hiç ödeyemeyeceğimiz annelerimize bir gün değil bir ömür boyu iyi bakmalı, onlara of dahi dememeliyiz. Nitekim Peygamber efendimiz, anne-babaya hizmet etmenin çok büyük sevap olacağını işaret etmiştir" dedi.
Şehit anneleri ise, unutulmadıkları için teşekkür etti. Ziyarette şehit annelerine gül ve çeşitli hediyeler verildi.
(SV-MEF-Y)
15.05.2017 16:29:31 TSI
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