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Kağıtsporlu Ünal, Bulgaristan'da 3. oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı eskrimcisi Dilara Ünal Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada İsviçre ve Alman rakiplerinin ardından üçüncü oldu.

Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE) organize ettiği önemli turnuvalardan biri olan Satellite Turnuvasının soy ayağı Bulgaristan'da yapıldı. 13 Mayıs tarihinde Bulgaristan 'ın Sofya kentinde yapılan Büyükler Bayan Epe Satellite Turnuvasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nden antrenör Ömer Kılıç sporcusu Dilara Ünal ve Gökçe Günaç ile birlikte katıldı. Turnuvada başarılı bir performans çizen milli sporcu Dilara Ünal zorlu rakiplerini geçerek üçüncü olmayı başardı.

25 sporcunun mücadele ettiği Bayanlar Satelite Turnuvasında İsviçreli Pauline Brunner şampiyon olurken, Alman sporcu Monika Sozanska ikinci oldu. Dilara Ünal üçüncü, Gökçe Günaç ise sekizincilikle yetindi. Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen Dilara Ünal, bu derecesiyle başarı performansına bir yenisini eklemiş oldu

(GY-Y)



15.05.2017 16:29:34 TSI

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