ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağıtsporlu Ünal, Bulgaristan'da 3. oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:29
Kağıtsporlu Ünal, Bulgaristan'da 3. oldu
Kağıtsporlu Ünal, Bulgaristan'da 3. oldu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı eskrimcisi Dilara Ünal Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada İsviçre ve Alman rakiplerinin ardından üçüncü oldu.
Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE) organize ettiği önemli turnuvalardan biri olan Satellite Turnuvasının soy ayağı Bulgaristan'da yapıldı. 13 Mayıs tarihinde Bulgaristan 'ın Sofya kentinde yapılan Büyükler Bayan Epe Satellite Turnuvasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nden antrenör Ömer Kılıç sporcusu Dilara Ünal ve Gökçe Günaç ile birlikte katıldı. Turnuvada başarılı bir performans çizen milli sporcu Dilara Ünal zorlu rakiplerini geçerek üçüncü olmayı başardı.
25 sporcunun mücadele ettiği Bayanlar Satelite Turnuvasında İsviçreli Pauline Brunner şampiyon olurken, Alman sporcu Monika Sozanska ikinci oldu. Dilara Ünal üçüncü, Gökçe Günaç ise sekizincilikle yetindi. Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen Dilara Ünal, bu derecesiyle başarı performansına bir yenisini eklemiş oldu
(GY-Y)

15.05.2017 16:29:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yusuf İslam, Başkan Karaosmanoğlu'na 45 yıllık plağını imzaladı
YEREL

YUSUF İSLAM, BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NA 45 YILLIK PLAĞINI İMZALADI
Olimpiyat Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri büyüledi
YEREL

OLİMPİYAT YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi ilgisi
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI'NA ZİYARETÇİ İLGİSİ

Madalya avcısı Yakan çifti yine kürsüde
YEREL

MADALYA AVCISI YAKAN ÇİFTİ YİNE KÜRSÜDE
İzmit parkları mevsimlik çiçeklerle süslendi
YEREL

İZMİT PARKLARI MEVSİMLİK ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ
Kütüphaneye farklı bakış açısı &quot; Genç Dönüşüm Kütüphanesi&quot;
YEREL

KÜTÜPHANEYE FARKLI BAKIŞ AÇISI " GENÇ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ"
Amra Dans ekibi yine büyüledi
YEREL

AMRA DANS EKİBİ YİNE BÜYÜLEDİ
Körfez sahilleri cıvıl cıvıl
YEREL

KÖRFEZ SAHİLLERİ CIVIL CIVIL
İZMEK kursiyerlerine belgeleri teslim edildi
YEREL

İZMEK KURSİYERLERİNE BELGELERİ TESLİM EDİLDİ
Kitap Fuarı'ndan Diriliş Kampı'na 3 boyutlu yolculuk
YEREL

KİTAP FUARI'NDAN DİRİLİŞ KAMPI'NA 3 BOYUTLU YOLCULUK
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Kadına kalkan eller kurusun&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "KADINA KALKAN ELLER KURUSUN"
Başkan Baran, Kirazlıyalı'da çalışmaları inceledi
YEREL

BAŞKAN BARAN, KİRAZLIYALI'DA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
İlahiyatçı Emre Dorman: &quot;Aklımız en önemli hazinemizdir&quot;
YEREL

İLAHİYATÇI EMRE DORMAN: "AKLIMIZ EN ÖNEMLİ HAZİNEMİZDİR"
Körfez'de en güzel şarkılar anneler için
YEREL

KÖRFEZ'DE EN GÜZEL ŞARKILAR ANNELER İÇİN
İş gücü istatistikleri
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
Birimler arası turnuvada sona doğru
YEREL

BİRİMLER ARASI TURNUVADA SONA DOĞRU
Dilovası Belediyesi'nden çifte etkinlik
YEREL

DİLOVASI BELEDİYESİ'NDEN ÇİFTE ETKİNLİK
Gazeteci Yenerer, FETÖ-PKK-ABD işbirliğini anlattı
YEREL

GAZETECİ YENERER, FETÖ-PKK-ABD İŞBİRLİĞİNİ ANLATTI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Pedallar anneler için çevrildi
YEREL

PEDALLAR ANNELER İÇİN ÇEVRİLDİ
9. Kitap Fuarı, Ali Bektaş'ı ağırladı
YEREL

9. KİTAP FUARI, ALİ BEKTAŞ'I AĞIRLADI
Kartepeli çocuklara çevre bilinci yerinden öğretiliyor
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ YERİNDEN ÖĞRETİLİYOR
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Geleceğimizi gençlerle aydınlık görüyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "GELECEĞİMİZİ GENÇLERLE AYDINLIK GÖRÜYORUM"
İzmit'te buluşlar ve modeller sergisine büyük ilgi
YEREL

İZMİT'TE BULUŞLAR VE MODELLER SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."