YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bedesten' de anneler günü etkinliği

Bedesten' de anneler günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan '' Bu sadece bir güne has kutlama olmamalı, yılın her günü Anneler Günü'ymüş gibi yaşamalı ve yaşatmalıyız'' dedi.

Niğde Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla tarihi Bedesten' de annelere özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bedesten' deki etkinlikte anneler ve anne adayları unutulmaz bir gün yaşadı. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte yılın annesine ve tüm katılanlara Belediye Başkanı Faruk Akdoğan çeşitli hediyeler verdi.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tarihi Bedesten'de düzenlenen Anneler Günü etkinliğine çok sayıda anne katıldı. Anneler Günü için özel hazırlanan ikramların sunulmasıyla etkinlik başladı. Yapılan ikramların ardından dua edildi. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Akdoğan konuşmasında '' Yılın her günü bizlere annelik yapan anneler için aslında bu sembolik bir kutlama. Bu sadece bir güne has bir kutlama olmamalı, yılın her günü Anneler Günüymüş gibi yaşamalı ve yaşatmalıyız. Her evlat için hergün anneler günüdür'' ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yılın annesi seçilen Hatice Coşkun'a ve Bor Huzurevi'nden gelen annelere hediyeler verdi ve çiçek takdim etti.

Yılın annesi Hatice Coşkun, tüm anneler adına Niğde Belediyesi ve Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a Anneler Günü için düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti. Duygu yüklü bir konuşma yapan yılın annesi Hatice Coşkun da tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Akdoğan etkinliğe katılan tüm annelere çeşitli hediyeler sundu. Hediyelerin sunulmasından sonra ney dinletisi ve çay sohbetiyle bayanlar keyifli anlar yaşadı. Belediyenin annelere özel bir etkinlik yapmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren anneler de Belediye Başkanı Akdoğan'a teşekkür etti.

(AÖ-Y)



15.05.2017 16:28:42 TSI

NNNN