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Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:32
Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği
Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Aile Günü" etkinliği düzenlendi.
Şırnak'ta, Uluslararası Aile Günü etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, KAMER Şırnak Temsilcisi Gündüz Avcı, TSO Kadın Girişimciler Başkanı Ayşe İskenderoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşması yapan İl Müdürü Akçam, ailenin önemine vurgu yaptı. Akçam, "Aile Günü'nün ve Aile Haftasının temelinde, toplumun tüm kesimlerinin aile olgusunun farkında olması, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve ailenin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilme konusunda geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aile, bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin öğrenildiği bir okuldur. Aile, insan yaşamının sürmesi için vazgeçilmez bir kurum ve toplumu biçimlendiren en önemli faktörlerden biridir. İnsanı insan yapan sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi evrensel insanî değerleri aile ortamında öğrenir. Sağlıklı bir aile ortamına sahip olamamak, bir insan için en büyük mahrumiyettir. Devletimiz, toplumumuz ve tek tek bütün vatandaşlarımız, aile kurumuna sahip çıkmalı, gereken özeni göstermelidir. Uluslararası Aile Günü'nü bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum" dedi.
Konferansın sonunda konuşmacı ve koruyucu ailelere çeşitli hediyeler verildi.
(MY-MP-Y)

15.05.2017 16:32:06 TSI
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