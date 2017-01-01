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Görele'de öğrenciler yararına kermes açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:33
Görele'de öğrenciler yararına kermes açıldı
Görele'de öğrenciler yararına kermes açıldı

(Fotoğraflı)

Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde Bilim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kermes açılışına katılan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, derneğin ilçedeki yararlı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimine de vurgu yapan Erener, "Ben kendimi bildim bileli bu dernek Görele'de faydalı işlere imza atıyor. Onun için ben Görele Belediye Başkanı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ama biz burada iken içerimde yara olan çok küçük bir konuyu anlatmak istiyorum. Malum biliyorsunuz bir 15 Temmuz süreci geçirdik ve şunu gördük cenabı Allahın adı kullanılarak sanki onun yolunda gidiyormuş gibi yapılarak bir kısım insanlar bu memleketin başına çoraplar örmeye kalktılar ve bunu maalesef dindar insanları kullanarak yaptılar. Ben şunu söylüyorum Müslümanlar akıllı olacak biz akıllı olmazsak bizi güden çok olacak. Tabi 15 Temmuz süreci ile samimi Müslümanlarda çok büyük zarar gördü bunu da söylemekte fayda görüyorum. Bir kısım dış mihraklar bu 15 Temmuz sürecini kendi lehine çevirerek dindar insanların topunu karalamaya kalktılar. Bunlara da izin vermeyeceğiz ama akıllı olacağız bundan sonra aynı hatayı inşallah müslümanlar olarak aynı hataya daha düşmeyeceğiz. Allah ülkemizin birliğini bütünlüğünü bozmasın" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Erener, katılımcılarla beraber kermesin açılışını yaptı.
(RY-ÖS-Y)

15.05.2017 16:33:01 TSI
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