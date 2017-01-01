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Mardin'de 'Foto Maraton' yarışması sona erdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen ve 4 gün süren "Foto Maraton" yarışması sona erdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen "Foto Maraton" Yarışması sona erdi. Toplam 4 gün süren yarışmada 250 civarında farklı şehirlerden gelen fotoğraf sanatçısı Mardin'in kültürel, tarihi ve folklorik özelliklerini fotoğrafa yansıttı. Yarışma hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, "Bu tür organizasyonlar ilimizin daha iyi yerlere gelmesi adına fayda sağlıyor. Mardin'de son aylarda yaşanan değişim ve gelişim ilimizin kalkınmasını sağlıyor. Huzurun hakim olduğu kentimize ilginin daha artması için uluslararası ve Türkiye çapında etkinlikler yapıyoruz. Organizasyonlar turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Uluslararası Uçurtma Festivali ve Foto Maraton yarışmaları beklediğimiz etkiyi sağladı. Bu nedenle etkinliklerimiz devam edecek. Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapılacak opera ve bale günleri ve Ramazan ayı etkinlikleri gibi programlar da şehrimize istediğimiz havayı kazandıracak" dedi.

Yarışmada çekilen her bir karenin birbirinden değerli olduğuna işaret eden Yaman, "Fotoğraf sanatçılarımız 4 gün boyunca güzel Mardin'imizin çeşitli noktalarında çekimlerini yaptılar. Farklı bakış açılarıyla ilimize farklı bir boyut kazandıran sanatçılarımızın eserlerini tanıtım etkinliklerinde kullanacağız. Buraya gelen fotoğraf sanatçıları aynı zamanda ilimizin tanıtım elçileri olacak. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yarışmada Mehran Bazar birinci, Soyer Özgür ikinci ve Şerife Kahve üçüncü oldu. Birinci olan eserin sahibine 4 bin TL, ikinci olan eserin sahibine 3 bin, üçüncü olan eserin sahibine 2 bin TL para ödülü verildi.

(MSK-MP-Y)



15.05.2017 16:34:20 TSI

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