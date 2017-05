YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Şeker Çiftçisine 27 milyon 'faizden kurtarma avansı'

Kayseri Şeker Çiftçisine 27 milyon 'faizden kurtarma avansı'



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine "Faizden Kurtarma Avansı" adı altında 15 Mayıs'ta 27 Milyon TL ödeme yapıldığı açıklandı.

Pancar çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için Kayseri Şeker'in, pancar ekicilerine yönelik 2017-2018 kampanya döneminde verdiği Faizden kurtarma avans çiftçiler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

63 ncü kampanya döneminde kayseri şeker 503 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırarak bir rekora daha imza attı. Faizden kurtarma avansının 12 TL/ton olarak yaklaşık 9.818 çiftçiye toplamda 27 Milyon TL dağıtımı yapıldı. Kayseri Şeker'in Faizden kurtarma avansı sayesinde çiftçisinin cebinden yaklaşık 3 Milyon TL'nin faiz yolu ile gitmesi engellenmiş oldu.

Türkiye'de ilklerden olan bu uygulamayla ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Bu uygulama Türkiye'de ve sektörde ilklerden olup, İnşallah bir iki yıl içerisinde tüm çiftçilerimizin faiz yükünden kurtarılmasını amaçlamaktayız. Çiftçilerimizin çalışmalarında başarılar diler. Bereketli, kazasız belasız bir kampanya dönemi nasip etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" dedi.

Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri ,Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 818 çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.

Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerinde çiftçiler faizden kurtarma avansından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yeşilhisarlı çiftçi Ali Malkoç, "Faizden kurtarma avansı olarak bu yıl 2. Veriliyor. Gerçekten Çok güzel bir uygulama. sahada üreticiyi direkt faiz bazında ezdirmemek ve çiftçilerin girdilerini karşılamak amacıyla Fabrikamız ve Başkanımız Hüseyin Akay tarafından çiftçiler için yapılan güzel bir uygulama. Bu dağıtılan faizden kurtarma avansının sadece faiz tutarı 3 milyon civarında tutuyor. Bu da 3 milyonun çiftçinin cebinde kalması demektir. Çok güzel ve zamanında yapılan bir uygulama. Sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yeşilhisar esnafı olsun Kayseri esnafı olsun piyasalarda ekonomide bir canlılık ve parlaklık olacak. Şeker Fabrikamızın ödeme takvimine baktığımız zaman yaklaşık 15-20 günde bir ödeme yapılacak. Aybaşından erken olduğu için memurlardan erken para almış oluyoruz. Önümüzdeki Haziranın 5'inde çapa avansı alınacak. Bugün ayın 15 'i ne oluyor 20 gün sonra ödenecek. Ondan sonra Allah sağlıkla kavuştursun Ramazan ayını eda ettikten sonra. Ramazan Bayramının ardından Bayram avansı ,ardından sulama avansı gelecek, ondan sonra Kurban avansı gelir, söküm avansı derken bu iş böyle gider. Üreticilerimiz emeği zayi olmasın. Alın terini hakkıyla, helaliyle nasip ettirsin.

Kayseri Şeker Fabrikasının biz dününü de biliyoruz. Bugününü de biliyoruz. Öyle bir duruma getirmişlerdi ki Fabrikayı üretici artık pancar eker misin ? denildiğinde ne pancarı diyordu. Kaçar duruma gelmişti. Emeğinin zayi olmasından korkuyordu. Bugün daha pancar tohumları topraktan çıkmadan para alıyoruz. Helal olsun. Demek ki bu iş dürüst insanların işiymiş. Bu iş ekip işi ,bu iş kadro işi. Yönetim çiftçisine güveniyor. Çiftçi yönetimine güveniyor. zaten karşılıklı güvenin olmadığı bir yerde hiçbir icraat olmaz. Biz bunları biliyoruz. Sayın Başkanımıza ,ekibine güvenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 25 mayısta yapılacak olan Seçimli Genel Kurulda kendisine tam destek, hep destek diyorum. Seçimde vatandaşlık görevimizi yapacağız." dedi.

Yeşilhisar çiftçisi Mehmet Akif Koca ise, "Özellikle pancar çiftçiliğinin en iyi para kazandıran ürünüdür. Diğer ürünler fazla para kazandırmıyor. Pancar tereddütsüz birinci üründür. Faizden kurtarma avansı her şeyden önce erken dönemde çiftçiye çok büyük destek sağlıyor. Çiftçinin dar boğaza girdiği dönemde hemen rahatlatıyor çiftçiyi. Hemen ardından ihtiyacı olan temliklerle devam ediyor. Şuandaki yönetimden dolayı çok rahatız. Çiftçi aynı memur gibi diğer ürünlerde değil ama pancar konusunda çiftçi çok rahat. Keşke kota olsa da daha fazla ekebilsek. Piyasada hiç para yokken bir anda parayla doluyor. Esnafta bundan olumlu olarak etkileniyor. Kısacası herkes avanslardan sebepleniyor" diye konuştu.

Mahmut Mermer'de "Faizden kurtarma avansı olarak paramızı teslim aldık. Bunu daha önce bankadan temlik olarak alıyorduk. Faizi düşük diyorlardı ama yine de faiz yüksek oluyordu. Başkanımızdan Allah razı olsun bizi bundan kurtardı. Daha ilk defa alıyoruz böyle bir şeyi güzel bir uygulama. Eskiden neyi ne zaman alacağımız belli değildi. Ama şimdi her şey belli her şeyin zamanından haberimiz oluyor. Avansların tarihlerini netleştirdiler. Bu da bizim açımızdan çok iyi oldu. esnaftan alış veriş yaptığımızda şu tarihte öderiz diyoruz ve o tarihte ödüyoruz.30 milyona yakın bir ödeme yapılıyor bu da illaki piyasayı ekonomiyi canlandıracaktır.

Boğazlıyan Çiftçilerinden Ümit korkmaz; Çapanın başladığı zamanda çiftçiye verilen bu para hastaya ilaç gibi oldu. İlerleyen zamanlarda miktar artarsa faiz yükü biraz daha hafifleyecek. Bankalara ödenen faiz çiftinin cebinde kalıyor. Bu ve bunun gibi yapılan gelişmelerden dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Çiftçi olarak bizler paranın yatma tarihini bildiğimiz için ona göre esnafa borçlanıyoruz. Bu yönetim 15 mayısta ödeyeceğini taahhüt ettiyse 15 mayısta ödenir denilen tarihte ödendi bu yönden çiftçi de memnun esnaf da memnun. Şikâyet edecek bir tarafı yok. Bizler de devlet memuru olduk her ay yatacak bir paramız var onun da miktarı belli ve tatmin edicidir" ifadesinde bulundu.

Boğazlıyanlı Yakup Gülmez, " Bu faizden kurtarma avansı çok güzel. Bundan önceki yönetim bizleri çok perişan etti başkanıma çok teşekkür ederim. Bu yağcılık filan değil. bizi aylığa bağlamış gibi sanki. Yazın gelmesini iple çekiyoruz. Her ay maaş alır gibi paralarımızı düzenli alıyoruz" dedi.

Bahariye çiftçilerinden Mehmet Kayadelen de, " Biz gerçek çiftçileriz gerçek üreticileriz. Şu anda fabrikamızın ve yönetimimizin vermiş olduğu faizden kurtarma avansı çiftçilere can suyu oldu. Avansları zamanında aldığımız için ve üreticinin alın teri olan şeker pancarının tarlada emekçiler olarak terimizin karşılığını aldığımız için şu anki mevcut yönetimin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Hüseyin Akaya köy olarak bölge olarak bir daha iletiyoruz.

Bu faizden kurtulma avansı gerek fabrikamıza gerek çiftçilerimize can suyu oldu Çok sıkışık bir zaman da denk geldi bu döneme denk geldiği için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerekli bilgilendirilmeleri mesajla biz çiftçilere veriyorlar. Bizim önceden haberimiz oluyor. artık kara düzen yok sistem var. Kimse kafasına göre bir iş yapmıyor. Boğazlıyan çiftçileri şu anda kan ağlama durumunda şeker fabrikası olmazsa Boğazlıyan çiftçisi bitik demektir. Bunu Boğazlayandaki herkes biliyor. Bu para cebimizde kalmayacak mozata gübreye markete esnafa herkese dağılacak. Çiftçi hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

