YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen 4,7 büklüğündeki depremin ardından bölgede hasar gören mahallelerde depremzedeler için yapılan çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD Erzurum İl Müdürlüğüne bağlı ekipler depremin ardından yapılan hasar tespiti ile birlikte mahallelerde çadır kurma işlemlerine başladı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Bölgedeki çalışmaları AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç yerinde yürüttüler. Öte yandan Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi deprem bölgesinde Gölveren Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Kervan Gölveren Mahallesine gelen Terzi AFAD Erzurum il Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgiler aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Ayhan Terzi geçmiş olsun dileğinde bulunarak, gerekli tüm çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

(ERZ-AA-Y)



15.05.2017 16:33:28 TSI

NNNN

