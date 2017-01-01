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AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:33
AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor
AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen 4,7 büklüğündeki depremin ardından bölgede hasar gören mahallelerde depremzedeler için yapılan çalışmalar sürdürülüyor.
AFAD Erzurum İl Müdürlüğüne bağlı ekipler depremin ardından yapılan hasar tespiti ile birlikte mahallelerde çadır kurma işlemlerine başladı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Bölgedeki çalışmaları AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç yerinde yürüttüler. Öte yandan Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi deprem bölgesinde Gölveren Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Kervan Gölveren Mahallesine gelen Terzi AFAD Erzurum il Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgiler aldı.
Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Ayhan Terzi geçmiş olsun dileğinde bulunarak, gerekli tüm çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
(ERZ-AA-Y)

15.05.2017 16:33:28 TSI
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