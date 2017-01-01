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Olimpiyat Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri büyüledi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:36
Olimpiyat Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri büyüledi
Olimpiyat Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri büyüledi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübünün bu yıl 4.sü yapılan gösterisi büyük ilgi gördü.
İzmit Belediyesi'nin de destek verdiği olimpiyat yıldızlarının gösterisi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonun hınca hınç dolduğu etkinlikte Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının jimnastik ve bale resitali ilgiyle izlendi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın onur konuğu olduğu olarak katıldığı geceye Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Mergül Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Şavkar Jimnastik Kulübü Başkan Yard. Yalçın Aşkın, Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Kocaeli Beden Eğitimi Öğretmeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz Taşkıran, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kulüp üyeleriyle veliler katıldı.
Gecede açılış konuşmasını yapan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, "2011 yılından beri yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalarla 128 projeyi hayata geçirdik. Kocaeli'nin jimnastik branşında Türkiye'ye ve dünyaya bakan yüzü olduk. Artık milli takımlar seviyesinde sporcular yetiştiriyoruz. Bu süreçte başta Türk sporuna ve Türk jimnastiğine büyük hizmetler sunan, biz gençlere vizyon ve misyon katan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, "Futbolun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Ben de gerek futbol oynamayı gerekse seyretmeyi çok seviyorum. Ancak göreve geldiğim ilk günden itibaren şehrimizde sadece futbolun değil, futbolla birlikte sporun diğer dallarının da yapılmasını istediğimizi belirtiyorum. Hatta İzmit halkına artık şehirde sporun diğer dallarının da yapılacağının sözünü bile vermiştim. Jimnastik bu spor dallarından biriydi. Basketbolundan, güreşine, jimnastiğine, satrancına artık şehrimizde birçok farklı spor dalında başarılar kazanıyoruz.İzmit Belediyesi olarak, klasik belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmiyoruz" şeklinde konuştu.
(GY-Y)

15.05.2017 16:36:03 TSI
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