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Kozluk'ta geleneksel kır gezisi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde Eğitim Bir-Sen'in her yıl gerçekleştirdiği kır gezisinin üçüncüsü yapıldı.

Kozluk ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yazılı köyü Kurnek mezrasına yapılan yürüyüşe, Batman Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ergin, Kozluk Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Resul Kara, Eğitim Bir-Sen Kozluk İlçe Başkanı Kemal Altuner, sendika yöneticileri ve eğitimciler katıldı. Dağların zirvesine, yaylaların merkezine doğru yapılan bu yolculukların iki önemli özelliği olduğunu söyleyen Altuner, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu gezilerimizin iki önemli özelliği var birisi alanında ilk olan sendikal bir organizasyon olması, diğeri de sendika farkı gözetmeden tüm memurlara yönelik olmasıdır. Kir gezilerinde ağlayan ters laleler, yayla muzu, mantar ve daha birçok doğa harikası bitki ile iç içe doğa yürüyüşü yapılmakta, şehir hayatından bir nebze de olsa uzaklaşılmaktadır. Çeşit çeşit kuşların arasından geçmeden önce sincaplar karşılar bizi, sonra soğuk, buz gibi sular, bambaşka bir gün yaşamış oluyoruz" dedi.

(SÖ-MP-Y)



15.05.2017 16:36:20 TSI

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