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Akdeniz'li muhtarlar gezide bir araya geldi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi, birlikte çalışma anlayışını pekiştirmek amacıyla ilçedeki muhtarları Ürgüp, Göreme, Avonos, ve Nevşehir'i de kapsayan bir gezi düzenledi.

Geziye, Akdeniz Belediye başkan yardımcıları ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. İki gün süren gezi de muhtarlar Ürgüp, Göreme, Avonos ve Nevşehir Kozaklı'nın tarihi ve turistlik yerlerini görme şansı yakaladı. Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü, "Akdeniz Belediyesi ve mahalle muhtarları olarak yoğun bir çalışma temposu gerçekleştiriyoruz. Bu yoğun çalışma temposu sırasında oluşan iş birliğini, bu moral gezisi ile pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Gezi boyunca birçok güzelliği paylaştık. Bu da aramızdaki kardeşliğe, dostluğa ve sevgiye çok farklı bir boyut kazandırdı. Bu gezinin çalışmalarımıza olumlu yansımaları olacağına inanıyorum.Türkiye'mizin her köşesi bir cennet bahçesidir. Bu güzel yerleri muhtar arkadaşlar ile birlikte görme şansı yakaladık. Bu anlamda Akdeniz Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

İlçe de görev yapan muhtarlar ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Akta ise söz konusu organizasyonu kaynaşmayı, dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Aktaş, sosyal etkinliklerin kurumlar ve kişiler arası ilişkileri geliştirmesine katkı sunduğuna ve çalışma verimini artırdığına inandığını dile getirdi.

(KRY-Y)



15.05.2017 16:36:34 TSI

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