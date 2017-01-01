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Yusuf İslam, Başkan Karaosmanoğlu'na 45 yıllık plağını imzaladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'na gelen ünlü sanatçı Yusuf İslam, "Karanlığın Örtüsü Kalkınca'' adlı kitabını imzaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na "Karanlığın Örtüsü Kalkınca" adlı kitabını imzalamaya gelen İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci Yusuf İslam'ı hayranları yalnız bırakmadı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza etkinliğinde Yusuf İslam saatlerce kitapseverlere kitabını imzaladı. Kendisine ayrılan imza standına geçen Yusuf İslam, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na 'Catch bull at four' adlı 1972 yılına ait plağını ve kitabını imzaladı.

İmza kuyruğunun saatlerce sürdüğü etkinlikte Yusuf İslam, sevenleri ile teker teker ilgilendi. Sevenleri, Yusuf İslam ile adeta fotoğraf çektirmek için yarıştı.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 16:36:54 TSI

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