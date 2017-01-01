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Yozgat'ın tek tarihi çarşısında çalışmalar sürüyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:36
Yozgat'ın tek tarihi çarşısında çalışmalar sürüyor
Yozgat'ın tek tarihi çarşısında çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tol Çarşıyı tekrardan tarihi görüntüsüne kavuşturacaklarını söyledi.
Yaklaşık 1.5 ay önce Tol Çarşı'da restorasyon çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Kazım Arslan, çarşıyı aslına uygun bir şekilde restore edeceklerini söyledi.
Tol Çarşı'nın Yozgat için önemli bir tarihi mekan olduğunu belirten Arslan,"Çarşı yapıldığında 165 dükkandan oluşmuş ancak günümüze 20 civarında tarihi dükkan kalabilmiş. Ancak bunlarda zaman içerisinde yapılan müdahaleler nedeniyle bozulmuş. Tol Çarşı'yı tekrar tarihi görüntüsüne ve aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Yozgat'ın ayakta kalabilen tek tarihi çarşısını geleceğe taşımış olacağız" dedi.
Restorasyon çalışmaları kapsamında Tol Çarşı etrafında bulunan diğer yapılarda da cephe düzenlemesi yapacaklarını vurgulayan Arslan,"Yozgat'ta geçmişe dönük tarihi tekrardan canlandırmak istiyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişi bir şekilde geleceğe taşımamız lazım, gayretimiz bu yöndedir" şeklinde konuştu.
Tol Çarşı'da restorasyon çalışmalarına 45 gün önce başladıklarını söyleyen Arslan, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlayıp dükkanları tekrardan hak sahiplerine teslim edeceklerini de ifade etti.
(BMG-UY-Y-)

15.05.2017 16:36:56 TSI
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