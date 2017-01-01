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Minik eller depremi çizdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:39
Minik eller depremi çizdi
Minik eller depremi çizdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum ilkokulda deprem konulu resim yarışması düzenlendi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen AFAD konulu sosyal proje kapsamında ilkokulda deprem temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve katılımcılara ödül verildi.
27 öğrencinin katıldığı yarışmada Gökçen Nisa Kara 1. olurken, Ecrin Şevval Özdemir, 2. Ebrar Elçin Alkılıç, 3. oldu.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen törene AFAD Erzurum Acil Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, Fakülte ve okul temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşma yapan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç farkındalık oluşturmak halkımızı bilinçlendirmek adına bu tür sosyal projelerde her zaman yer almaya hazır olduklarına belirterek, "Projede yer alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Erzurum deprem aktivitesi yönünden oldukça önemli bir bölge. Halkımız bilgilendirmek çocuklarımızı depreme hazırlama konusunda bu tür çalışmalar önemli yer tutuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okullarımızda deprem eğitimleri verip tatbikatlar yaparak çocuklarımızı depreme karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle bu yıl Erzurum'da mevcut personellerimizle yaptığımız diğer faaliyetlerimizle, diğer eğitimlerimizle birlikte, şu ana kadar 25 bin öğrenciye Deprem konusunda eğitim verip tatbikatlar gerçekleştirmiş durumdayız. Bu çalışmalarımızı eğitimlerimizi çok daha ileri noktalara götürmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

15.05.2017 16:39:04 TSI
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