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Fırtınalı havalarda elektrik kesintilerine anında müdahale



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TOKAT (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, SCADA Ana Kontrol Merkezinde havanın yağmurlu, fırtınalı olma durumlarına göre tedbir alarak elektrik kesintilerini minimuma indirdiklerini söyledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafta sonu şiddetli fırtına bazı bölgelerde ağaçların yıkılması, çatıların uçmasına neden oldu. Erken alarma geçen ÇEDAŞ, personel izinlerini iptal ederek özel vardiya sistemi ile tüm önlemlerini aldı. Fırtına nedeniyle yaşanan kesintilere hızla müdahale edilirken, hafta sonu elektrik dağıtımında büyük bir sorun yaşanması engellendi.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin kilometrekarelik alanda, 920 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonuna ilişkin aşırı rüzgar ve fırtına uyarısını dikkate alarak elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunların yaşanmaması için personel izinlerini iptal ederek hafta sonuna özel vardiya planlaması yaptı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, SCADA Ana Kontrol Merkezinde havanın güneşli, yağmurlu, fırtınalı olma durumlarına göre tedbir alındığını ifade ederek, "ÇEDAŞ olarak kimi zaman yük aktarımları yaparak şebekeyi rahatlatıyor, kimi zaman da ring şebekelerin kontrolünü sağlayarak kesintilerde enerji tedariki için hazırlıklar yapıyoruz. Sorumluluk bölgemizde geçtiğimiz aylarda aşırı fırtına nedeniyle neredeyse bir doğal afet yaşandı. Birçok binanın çatısı uçtu ve enerji nakil hatlarımız zarar gördü. Dün de Tokat'ta yaşanan şiddetli fırtına ve rüzgar, özellikle kırsalda ağaçların köklerinden sökülerek yıkılmasına, çatıların uçmasına ve bazı bölgelerimizde enerji kesintisine neden oldu. Şirket olarak öncesinde almış olduğumuz tedbirler, ekip takviyesi ve 7/24 personel çalışmalarıyla hafta sonunun sorunsuz bir şekilde atlatılmasını sağladık" dedi.

Akboğa, ayrıca zorlu şartlarda planlama yaparak bir an önce elektrik verme çabası gösteren ekipleri kutlayarak, "Vatandaşlarımız herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattından talep ve şikayetlerini görüntülü, sesli ve yazılı olarak iletmeleri durumunda saha çalışanlarınca anında görülerek müdahale ediliyor. Olumsuz hava koşullarında kullanılmayan elektrikli ev eşyalarını prizden çekerek tedbir almalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

(Nİ-UY-Y-)



15.05.2017 16:39:39 TSI

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