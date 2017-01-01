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Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2017 dönemi olağan toplantısı yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında toplanan mecliste 8 gündem maddesi görüşüldü.

Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2017 dönemi Olağan Toplantısı 1. Birleşiminin 1. Oturumu Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Başkanlığında toplanan mecliste 8 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde İlçemiz Yeni Mahalle 2129-2136-2137 adalardaki plan değişikliği görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. 2017 yılının Gelir Tarifesine ek kalemlerin eklenmesine oybirliği ile karar verilirken İlçemiz Yeni Mahalle 22 Sokak ile 18/22 Sokak arasındaki zemine kısmen açık olan yolun uygulama imar planındaki durumu İle ilgili talepler görüşülerek oybirliği kabul edildi.

Meclis toplantısının dördüncü maddesinde Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı İnşaat AŞ. Tarafından yapılmakta olan arsa karşılığı inşaatların Nazilli Belediyesince Garantör olması oy çokluğu ile kabul edilirken, Nazilli Belediyesindeki bazı Müdürlükler arası düzenlemeler görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca cenaze nakil ücreti de görüşülerek oybirliği ile kabul edilirken 2016 Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Meclis toplantısının son gündem maddesinde İsabeyli Mahallesi 2535 Parsel nolu Futbol Sahasının intifa hakkının kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.

(MB-Y)



15.05.2017 16:40:12 TSI

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