ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:40
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2017 dönemi olağan toplantısı yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında toplanan mecliste 8 gündem maddesi görüşüldü.
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2017 dönemi Olağan Toplantısı 1. Birleşiminin 1. Oturumu Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Başkanlığında toplanan mecliste 8 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde İlçemiz Yeni Mahalle 2129-2136-2137 adalardaki plan değişikliği görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. 2017 yılının Gelir Tarifesine ek kalemlerin eklenmesine oybirliği ile karar verilirken İlçemiz Yeni Mahalle 22 Sokak ile 18/22 Sokak arasındaki zemine kısmen açık olan yolun uygulama imar planındaki durumu İle ilgili talepler görüşülerek oybirliği kabul edildi.
Meclis toplantısının dördüncü maddesinde Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı İnşaat AŞ. Tarafından yapılmakta olan arsa karşılığı inşaatların Nazilli Belediyesince Garantör olması oy çokluğu ile kabul edilirken, Nazilli Belediyesindeki bazı Müdürlükler arası düzenlemeler görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca cenaze nakil ücreti de görüşülerek oybirliği ile kabul edilirken 2016 Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Meclis toplantısının son gündem maddesinde İsabeyli Mahallesi 2535 Parsel nolu Futbol Sahasının intifa hakkının kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.
(MB-Y)

15.05.2017 16:40:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİNDEN ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK
Aydın'ı sarsan bir düğün kazası daha
YEREL

AYDIN'I SARSAN BİR DÜĞÜN KAZASI DAHA
Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu
YEREL

SÖKE'DE KARADENİZ HORONU VE EGE ZEYBEĞİ 15. KEZ BULUŞTU
Şampiyon ADÜ, Türkiye'yi Portekiz'de temsil edecek
YEREL

ŞAMPİYON ADÜ, TÜRKİYE'Yİ PORTEKİZ'DE TEMSİL EDECEK
Başkan Erol, yürüyüş sonunda karanfil dağıttı
YEREL

BAŞKAN EROL, YÜRÜYÜŞ SONUNDA KARANFİL DAĞITTI
Aydın'da yenidoğan bakımı eğitimi düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA YENİDOĞAN BAKIMI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Didim'de eğitimli zeytinciler belgelerini aldı
YEREL

DİDİM'DE EĞİTİMLİ ZEYTİNCİLER BELGELERİNİ ALDI
Ülkücü gençlerden şehit aileleri ve huzurevine ziyaret
YEREL

ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN ŞEHİT AİLELERİ VE HUZUREVİNE ZİYARET
Didim Engelsiz Festivali renkli görüntülerle sona erdi
YEREL

DİDİM ENGELSİZ FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ
Gıda sektöründe yenilikçi fikirler geleceğe taşınıyor
YEREL

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ FİKİRLER GELECEĞE TAŞINIYOR
Başkan Akın'ın Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN AKIN'IN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Engelli annelerinden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

ENGELLİ ANNELERİNDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Bahar aylarında saman nezlesine dikkat
YEREL

BAHAR AYLARINDA SAMAN NEZLESİNE DİKKAT
Rezzan Kiraz'ı Medine'den sonra en çok Afrodisias etkiledi
YEREL

REZZAN KİRAZ'I MEDİNE'DEN SONRA EN ÇOK AFRODİSİAS ETKİLEDİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Ankara'daki finallerde Aydın'dan iki okul Türkiye 3.'sü oldu
YEREL

ANKARA'DAKİ FİNALLERDE AYDIN'DAN İKİ OKUL TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU
Aydınlı marangozlar yeniden yapılandırma sorununun çözülmesini bekliyor
YEREL

AYDINLI MARANGOZLAR YENİDEN YAPILANDIRMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR
Başkan Çerçioğlu kadın işçilerle çilek topladı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU KADIN İŞÇİLERLE ÇİLEK TOPLADI
Nazilli Belediyesi Güzelköy'e çok amaçlı sosyal alan kazandırıyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ GÜZELKÖY'E ÇOK AMAÇLI SOSYAL ALAN KAZANDIRIYOR
Deri tasarım ve üretim yarışması 7. kez düzenleniyor
YEREL

DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI 7. KEZ DÜZENLENİYOR
Lavabonun gider boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL

LAVABONUN GİDER BOŞLUĞUNA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
Söke'de 15. Karadeniz Yayla Şenlikleri düzenlendi
YEREL

SÖKE'DE 15. KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Başkan Alıcık'tan Engelsiz Zeybek Oyunu
YEREL

BAŞKAN ALICIK'TAN ENGELSİZ ZEYBEK OYUNU
Söke'de Elektrik Tellerine Takılan Uçurtma Yangın Paniği Yaşattı
YEREL

SÖKE'DE ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN UÇURTMA YANGIN PANİĞİ YAŞATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."