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Çekerek-Eymir yolu, karayolları yol ağına alındı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:40
Çekerek-Eymir yolu, karayolları yol ağına alındı

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 28 kilometrelik Çekerek-Eymir yolunun karayolları yol ağına alındığının müjdesini verdi.
Çekerek-Eymir karayolunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolları yol ağına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Başer, Yozgat'ta yolların standardının yükseltilmesi için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi. Daha önce Aydıncık-Eymir yolunun da karayolları ağına alındığını hatırlatan Başer, 28 kilometrelik Çekerek-Eymir yolunun da yapılmasıyla bu güzergahtaki ulaşım standartlarının yükseleceğini belirtti.
Yozgat-Ankara karayolunun tamamlanma aşamasında olduğunu da ifade eden Başer, Yozgat'ı hem kara hem demir hem de havayoluyla buluşturarak cazibe merkezi haline getireceklerini vurguladı.
(BMG-UY-Y-)

15.05.2017 16:40:44 TSI
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