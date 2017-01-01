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Çekerek-Eymir yolu, karayolları yol ağına alındı



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 28 kilometrelik Çekerek-Eymir yolunun karayolları yol ağına alındığının müjdesini verdi.

Çekerek-Eymir karayolunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolları yol ağına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Başer, Yozgat'ta yolların standardının yükseltilmesi için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi. Daha önce Aydıncık-Eymir yolunun da karayolları ağına alındığını hatırlatan Başer, 28 kilometrelik Çekerek-Eymir yolunun da yapılmasıyla bu güzergahtaki ulaşım standartlarının yükseleceğini belirtti.

Yozgat-Ankara karayolunun tamamlanma aşamasında olduğunu da ifade eden Başer, Yozgat'ı hem kara hem demir hem de havayoluyla buluşturarak cazibe merkezi haline getireceklerini vurguladı.

(BMG-UY-Y-)



15.05.2017 16:40:44 TSI

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