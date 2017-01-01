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'Gölbaşı Acil' isimli oyun sergilendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:44
'Gölbaşı Acil' isimli oyun sergilendi
'Gölbaşı Acil' isimli oyun sergilendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Belediye Konferans Salonunda Gölbaşı Belediyesi Sanat Tiyatrosu ekibi tarafından 'Gölbaşı Acil' isimli oyun sergilendi.
Oyuna Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İl Genel Meclis Üyesi Emrullah Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Gazeteci-Yazar Fatma Ulubey ve çok sayıda vatandaş katıldı. yunda, Gölbaşı Devlet Hastanesi acilinde yaşanan ilginç ve komik hasta, doktor ilişkileri ile doktorlara uygulanan şiddeti kınayıcı mesajların içerdiği oyun yöresel ağızlar kullanılarak anlatıldı.
Oyuna yoğun ilgi gösteren ilçe halkı oyunu başarılı bularak oyuncuları performanslarından dolayı teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

15.05.2017 16:44:24 TSI
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