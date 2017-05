YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Polat'tan teşekkür

Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Polat, 10 Fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere gerçekleştirilen toplam 12 mezuniyet töreniyle 7 bin 97 öğrencinin geleceğe uğurlandığını kaydetti.

Polat, " Karabük Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yılına yakışır şekilde 2016 - 2017 akademik yılı mezuniyet törenini başarıyla ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanın gururu, mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu yıl bir farklılık yaparak mezuniyet törenlerimizi dört güne yaydık ve ilçeler de dahil olmak üzere her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulumuzun mezuniyet coşkusunu ayrı ayrı yaşadık. 10 Fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere gerçekleştirdiğimiz toplam 12 mezuniyet töreniyle 7 bin 97 öğrencimizi geleceğe uğurladık. Törenlerde öğrencilerimiz bir yandan mezuniyet sevincini, diğer yandan arkadaşlarından ve hocalarından ayrılmanın hüznünü yaşadı. Törenlere, öğrencilerimizin ve değerli ailelerinin yoğun ilgisi ve katılımı bizleri son derece mutlu etti. Kıymetli aileler büyük bir özveriyle ve titizlikle hazırlanan mezuniyet töreninden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ben başta bu güzelliği bizlere yaşatan sevgili mezun öğrencilerimize ve onların her daim yanlarında olan, desteklerini esirgemeyen değerli ailelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Mezun öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılı bir gelecek diliyorum. Karabük Üniversitesi ailesi olarak mezuniyet töreni konusundaki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle, özverili bir şekilde yürütmeye özen gösterdik. Bu süreçte görev alan mesai arkadaşlarım, rektör yardımcılarından dekanlarımıza, bölüm başkanlarından öğretim elemanlarımıza, müdürlerimizden yardımcılarına ve program sorumlularına, daire başkanlarından diğer idari çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Valimiz başta olmak üzere destek veren tüm kamu ve kuruluşlara, kıymetli Karabük esnafımıza, dolmuş ve taksi şoförlerimize, katkı sunan tüm herkese yürekten şükranlarımı sunuyorum. Henüz genç ama dinamik bir Üniversite olan Karabük Üniversitesi, her kesimden aldığı güç ve destekle büyümeye devam edecek ve daha nice mezuniyet törenleri ile ülkemize başarılı mezunlar vermeye devam edecektir" dedi.

15.05.2017 16:44:54 TSI

