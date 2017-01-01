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Büyükşehirden sebze üreticilerine büyük destek



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde tarımsal üretimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla verdiği tohum desteği amacına ulaştı.

Vezirköprü ilçesinde belediyenin kurduğu serada ekilen tohumlar, fideye dönüştü. 140 bin sebze ve meyve fidesi, düzenlenen törenle çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Vezirköprü Belediyesi Tarım Komisyonu kararınca Boğa köyü yakınlarındaki 2 bin metrekarelik alan üzerinde bir ay önce kurulan serada, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının verdiği tohum desteği ile sebze ve meyve fidesi yetiştiriliyor. Domates, karpuz, kavun, patlıcan, biber ve salatalık fidelerinin yetiştirildiği sera sebze ve meyve üreticisi çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Yetiştirilen 140 bin sebze ve meyve fidesinin dağıtımı için düzenlenen törene, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Kredi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz ile çiftçiler katıldı.

Fide dağıtımının ardından serayı gezerek değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, ilçede tarımı korumaya ve desteklemeye ve çiftçilere katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Serada ekilmesi amacıyla Tarım Kredi Bölge Müdürlüğünden 75 bin TL'lik tohum alarak üreticilere destek verdiklerini ifade eden Daire Başkanı Özdemir, toprakla buluşan bölgeye uyumlu tohumların fidelere dönüşmesini ve ücretsiz çiftçilerle buluşmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Özdemir, dağıtılan fidelerin yetiştirilmesi halinde ilçedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğine büyük katkısının olacağını da sözlerine ekledi.

(SAM-SLH-Y)



15.05.2017 16:48:12 TSI

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