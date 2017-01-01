YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Shaman'ı 250 bin turist izleyecek

Shaman'ı 250 bin turist izleyecek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Shaman Dance Theatre, Antalya gösterilerine başladı. Chapito Gösteri Merkezi ve otellerde sahneye çıkacak olan grubu yaz sezonunda 250 bin turistin izlemesi planlanıyor.

Anadolu kültürünü danslarla anlatmayı hedefleyen Shaman Dans Grubu, 60 kişilik dansçı grubu ile Antalya gösterilerine start verdi. Belek Leagent Thema Park'ta yer alan Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezinde her hafta 2 gün gösteri gerçekleştirecek olan grup, diğer günlerde ise otellerde sahne alacak. Shaman'ın gösterilerini 6 aylık sürede 250 bin turistin izlemesi bekleniyor.



Anadolu kültürünü dünyaya tanıtıyorlar

İstanbul'da 2004 yılında kurulan Shaman Dans Grubu, geride kalan 14 yılda bine yakın gösteriye imza attı. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Hollanda, Almanya, İtalya, Azerbeycan, Kazakistan, Japonya ve Katar'da gösteriler gerçekleştiren grup, 30 dansçı ile başladığı sanat yolculuğunda 5 farklı ülkeden 200 kişilik bir kadroya ulaştı. İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Bodrum'da da ekipleri bulunan Shaman, gerçekleştirdiği gösteriler ile Anadolu kültürünün dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynuyor.



"İki farklı gösteriye sahip"

Sanatsal kaygıları, ticari beklentilerin üzerinde tutan bir anlayış içinde olduklarını belirten Shaman Dance Theatre Genel Sanat Yönetmeni Murat Uygun, arkalarında büyük bir sermaye olmamasına rağmen bu prensip sayesinde başarılı olduklarını dile getirdi. Grubun iki farklı konseptte gösteriye sahip olduğunu vurgulayan Uygun, " Anadolu'nun Aşk Efsaneleri temalı gösterimiz halk danslarını içeriyor. Çağdaş dans içerikli gösterimiz ise İstanbul'u anlatıyor. Grubumuzun müzik ve kostüm tasarımları kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirildi. Birbirinden yetenekli yerli ve yabancı koreograflar ise gösterimizin içeriğinin hazırlanmasına katkı sağladı" dedi.

(SM-



15.05.2017 16:48:29 TSI

NNNN

