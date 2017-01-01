ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Shaman'ı 250 bin turist izleyecek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:48
Shaman'ı 250 bin turist izleyecek
Shaman'ı 250 bin turist izleyecek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Shaman Dance Theatre, Antalya gösterilerine başladı. Chapito Gösteri Merkezi ve otellerde sahneye çıkacak olan grubu yaz sezonunda 250 bin turistin izlemesi planlanıyor.
Anadolu kültürünü danslarla anlatmayı hedefleyen Shaman Dans Grubu, 60 kişilik dansçı grubu ile Antalya gösterilerine start verdi. Belek Leagent Thema Park'ta yer alan Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezinde her hafta 2 gün gösteri gerçekleştirecek olan grup, diğer günlerde ise otellerde sahne alacak. Shaman'ın gösterilerini 6 aylık sürede 250 bin turistin izlemesi bekleniyor.

Anadolu kültürünü dünyaya tanıtıyorlar
İstanbul'da 2004 yılında kurulan Shaman Dans Grubu, geride kalan 14 yılda bine yakın gösteriye imza attı. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Hollanda, Almanya, İtalya, Azerbeycan, Kazakistan, Japonya ve Katar'da gösteriler gerçekleştiren grup, 30 dansçı ile başladığı sanat yolculuğunda 5 farklı ülkeden 200 kişilik bir kadroya ulaştı. İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Bodrum'da da ekipleri bulunan Shaman, gerçekleştirdiği gösteriler ile Anadolu kültürünün dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynuyor.

"İki farklı gösteriye sahip"
Sanatsal kaygıları, ticari beklentilerin üzerinde tutan bir anlayış içinde olduklarını belirten Shaman Dance Theatre Genel Sanat Yönetmeni Murat Uygun, arkalarında büyük bir sermaye olmamasına rağmen bu prensip sayesinde başarılı olduklarını dile getirdi. Grubun iki farklı konseptte gösteriye sahip olduğunu vurgulayan Uygun, " Anadolu'nun Aşk Efsaneleri temalı gösterimiz halk danslarını içeriyor. Çağdaş dans içerikli gösterimiz ise İstanbul'u anlatıyor. Grubumuzun müzik ve kostüm tasarımları kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirildi. Birbirinden yetenekli yerli ve yabancı koreograflar ise gösterimizin içeriğinin hazırlanmasına katkı sağladı" dedi.
(SM-

15.05.2017 16:48:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2. Genel Cerrahi Uzmanı göreve başladı
YEREL

KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ'NDE 2. GENEL CERRAHİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta
YEREL

KORKUTELİLİ GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI KIBRIS'TA
Giritlileri buluşturan piknik
YEREL

GİRİTLİLERİ BULUŞTURAN PİKNİK
Rus tarım heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu
YEREL

RUS TARIM HEYETİ ANTALYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karadenizliler Derneği Başkanı Ekşi'den CHP'li Tokgöz'e kiralık büfeler cevabı
YEREL

KARADENİZLİLER DERNEĞİ BAŞKANI EKŞİ'DEN CHP'Lİ TOKGÖZ'E KİRALIK BÜFELER CEVABI
Türel'den Şükrü Önal'a Avrupa Kupa maçı sözü
YEREL

TÜREL'DEN ŞÜKRÜ ÖNAL'A AVRUPA KUPA MAÇI SÖZÜ
Jandarmadan Huzur operasyonu
YEREL

JANDARMADAN HUZUR OPERASYONU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
19 Mayıs'ta yüzbinler buluşacak
YEREL

19 MAYIS'TA YÜZBİNLER BULUŞACAK
Döşemealtı Belediyesi personeline &quot;İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi&quot;
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PERSONELİNE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"
Antalyalı anneler yönetmen oldu
YEREL

ANTALYALI ANNELER YÖNETMEN OLDU
Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, KREŞ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek
YEREL

BAŞKAN GENÇ'TEN GÜREŞÇİLERİNE DESTEK
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı
YEREL

TOROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN BİLİM FUARI
Muratpaşa'nın şampiyonu Balaban oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN ŞAMPİYONU BALABAN OLDU
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı
YEREL

KEPEZLİ MİNİKLERDEN 7 BÖLGE DANSI
Anneler hem yönetti hem oynadı
YEREL

ANNELER HEM YÖNETTİ HEM OYNADI
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ ERTELENDİ
&quot;Gençler Kadetler Okçuluk&quot; yarışması sona erdi
YEREL

"GENÇLER KADETLER OKÇULUK" YARIŞMASI SONA ERDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto 3. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
Antalya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA MİNİBÜSLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."