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Akçaabat'ta Seramik Sergisi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:48
Akçaabat'ta Seramik Sergisi
Akçaabat'ta Seramik Sergisi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Seramik Atölyesi'nin sergi açılışı Akçaabat'ta yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan serginin açılış konuşmasını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Dr. Sonay Çevik yaptı. Dr. Çevik konuşmasında "Atölyemizi sıfırdan kurduk. Kullandığımız araç gereçler oldukça maliyetli. Bu konuda bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman destek olmaya devam eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Yurt içinden ve yurt dışından birçok diplomat ve akademisyenin de katıldığı programda konuşan Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Birinci ise "Akçaabat Belediyesi'nin içinde bulunduğumuz bu binayı üniversite olarak değerlendirmesinde ne kadar doğru bir karar verdiği yapılan etkinliklerden de anlaşılıyor. Belediye olarak her zaman sizin hizmetinizde olacağız. Sanatın tek bir dili vardır ancak tüm dünyaya hitap eder. Sanat ve sanatçılar bir ülkenin değerlerini, tarihini ve kültürünü nesilden nesile aktarır. Bu nedenle hocalarımızı verdikleri bu hizmetlerden dolayı kutluyorum. Tüm öğrencilerimize de her daim başarılar diliyorum. Bu programın iyiliği, barışa, sevgiye, kardeşliğe ve dünya ülkeleri arasındaki dostluğa katkıda bulunması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.
Program sonunda yurt dışından gelen akademisyenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
(BK-ÖS-Y)

15.05.2017 16:48:47 TSI
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