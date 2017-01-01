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Özel öğrenciler Polis oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, Polis kıyafetleri ile İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, özel öğrencileri makamında ağırladı. Anneleri ve okul yönetimi ile birlikte gelen öğrencilerle yakından ilgilenen Zeybek, çocuklarla uzun süre zaman geçirdi. Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinden gelen ilköğretim ve lise öğrencilerinin birer melek olduğunu söyleyen Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, annelerin de önemine değinerek, "Annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İlla çocuk doğurmak gerekmiyor anne olmak için, hatta kadın bile olmak gerekiyor. Anne şefkatiyle sarılabilen beyler de anneler kadar saygıdeğerdir" dedi.

Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Hamdi Kılıç ise gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili olarak, "Emniyet görevlilerimiz, özel çocuklarımızı okulumuzda ziyaret etmişlerdi. Biz de bugün iade-i ziyarette bulunduk. Gerçekten çok güzel bir karşılama oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuklarımıza her zaman yakından ilgi gösteriyorlar. Emniyet görevlilerimiz okulumuzda trafik eğitim pistini kurdular. Orada da çocuklarımızın trafik bilinci gelişti. Okulumuzda 75 öğrencimiz ve 31 Öğretmenimiz var. Öğrencilerimize öz bakım becerilerini ve hayatta kendilerine lazım olan bilgileri öğretiyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrasında rüzgar hediye edilen çocukların sevinci görülmeye değerken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(TS)



15.05.2017 16:49:07 TSI

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