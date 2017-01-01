YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final

ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Erzurum ve Bayburtlular Derneği (ER-BAY) tarafından ilk kez düzenlenen 1. Erzurum Bayburtlular Kültür ve Yaşatma Derneği Yöresel Lezzetler Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum ve Bayburt kültürünün tanıtılması, birlik, beraberlik ve kaynaşma ortamının sağlanması, özellikle de yörenin güzelliklerinin Bozüyüklü vatandaşlar ile buluşturulması amacıyla düzenlenen festival vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalin son gününde düzenlen "Biz Türkiyeyiz" programına Bozüyük Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Can, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Erzurum Bayburt Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Veysel Kılıç, Dernek Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birbirinden güzel Erzurum ve Bayburt türkülerinin seslendirildiği programda halaylara vatandaşlar da eşlik etti.

Programda ilk olarak konuşan Dernek Başkanı Veysel Kılıç, Belediye başkanı Fatih Bakıcı'ya ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, organizasyonun yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ederek; "Bu organizasyonlar birlik beraberlik içerisinde her zaman yan yana olduğumuz içindir. Sonuna kadar destek veren yönetim kurulu sponsorlarımıza ve dernek başkanına emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve dernek üyelerine teşekkür eden Erzurum Bayburt Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Veysel Kılıç, herkesin gönlünce eğlendiği bir gece olmasını diledi.

Program sonunda katılım gösteren dernek üyeleri ve konuk sanatçılara plaketlerini Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dernek Başkanı Veysel Kılıç ve diğer protokol üyeleri takdim ederken muhteşem festival havai fişek eşliğinde sona erdi.

(FSİ-MET-Y)



15.05.2017 16:49:31 TSI

NNNN

