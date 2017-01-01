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Dr. Ersin Arslan Hastanesine Mücahitler Mahallesinde ek bina



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Mücahitler ek binasını 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gaziantep'te sağlık alanındaki hizmetlere ağırlık veren Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Mücahitler Mahallesi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek bina inşa ettirildi. Modern görüntüsünün yanı sıra kullanılan teknolojisi ile de dikkat çeken hastane, hizmete sunuldu.

Önümüzde ki günlerde Mücahitler ek binası bünyesinde Palyatif Bakım Merkezi, Organ nakli bölümü, 3. basamak Erişkin yoğun bakım, El cerrahisi kliniği, Göz kliniği, KBB kliniği vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

Ek hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte Mücahitler Mahallesi sakinleriyle çevre sakinleri bölgede ki sağlık hizmeti kalitesi büyük ölçüde arttığını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

(SD-Y)



15.05.2017 16:49:58 TSI

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