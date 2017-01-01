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Yediler Öğrenci Yurdu Kermesi ziyaretçilerini bekliyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te faaliyet gösteren Yediler Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen geleneksel kermes günleri geniş bir katılım ile başladı.

Kermesin açılışına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, yurt ve diyanet görevlileri katıldı. Açılışta Konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Faaliyetlerini her zaman takdir ettiğimiz ve öğrencilerimizin ev sıcaklığında bir ortamda misafir edildiği Yediler Öğrenci Yurdu görevlilerimize ve kermesin oluşmasında emeği geçen başta hanımlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buradan elde edilecek gelirlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından okunan dualar ile birlikte kermesin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kermesi gezerek vatandaşlar ve kermes görevlileri ile sohbet etti.

(FSİ-MET-Y)



15.05.2017 16:50:17 TSI

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