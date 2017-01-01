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Büyükşehir personeline arşiv bilinci semineri



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Argan Group işbirliği ile "Arşiv Hizmetlerinin Yapılandırılması ve Arşiv Bilincinin Geliştirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli, arşiv hizmetleri ve arşiv bilinciyle ilgili eğitimden geçti. BESOT Konferans Salonu'ndaki eğitim seminerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, daire başkanları ve belediye personelleri katıldı. Eğitim öncesi personele seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, uzmanlar tarafından verilen eğitimin, konunun çok daha iyi anlaşılır olmasını sağladığını belirterek, "Bu nedenle başta üniversiteler olmak üzere çeşitli kurumlarla işbirliğimiz sonucu verdiğimiz bu eğitimleri önemsiyoruz. Bunlardan biri de Argan Yazılım Şirketi ile yapılan sözleşme neticesinde dijital veri toplama ve arşivleme konusunda personelimize vereceğimiz bu eğitimdir. Belediyemizde arşiv işlemlerini sürdürecek olan arkadaşlarımıza bu seminerleri vermemiz de önemli diye düşünüyorum. Bir kurumun başarılı olmasının en önemli yolu bilgi ve belgeleme konusunun bilinçli şekilde yapılmasıdır. Eğitimin verimli geçmesini umuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Rukancı, "Arşiv Bilinci: Kavramsal ve Terminolojik Yaklaşım" başlığı altında arşiv bilincinin dünden bugüne dek gelişimi, arşivlemenin önemi, bu hususta dikkat edilmesi gerekenler ve dijital arşivleme ile ilgili belediye personeline bilgiler verdi.

(ÖND-Y)



15.05.2017 16:50:24 TSI

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