HP'li Ağbaba'dan MGC Başkanı Karaduman'a hayırlı olsun ziyareti

CHP'li Ağbaba'dan MGC Başkanı Karaduman'a hayırlı olsun ziyareti



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilen Haydar Karaduman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 13'üncü kez seçilen Haydar Karaduman'ı ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak söz alan MGC Başkanı Haydar Karaduman, "Biz cemiyeti 28 sene önce kurduk. Malatya basını aralıksız olarak 28 yıl bizi seçtiler. Biz her zaman bütün siyasi partilerle aynı mesafede durmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Ağbaba ise Karaduman'a yerel basına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek "Uzun yıllardan beri Malatya'da yerel basınının var olma mücadelesini sürdürüyorsunuz. Biz de bundan sonraki cemiyet hayatında başarılar diliyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Evkur Yeni Malatyaaspor'un Süper lige çıkmasının kentte sevinçle karşılandığını belirten Ağbaba, "Başta teknik direktör olmak üzere, futbolculara, emek veren tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine, destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de her koşulda Malatyaspor ile gece gündüz her koşulda beraber olan cefakar taraftara ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Her zaman Evkur Yeni Malatyaspor'un yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Ağbaba, "Malatyaspor hepimizin ortak değeri ve bundan sonra da sahip çıkacağımızın bilinmesini istiyorum. Maçtan önce totem yapmıştım, şayet Malatyaspor Süper Lige çıkarsa, çok önemi kalmasa da Sivasspor maçına gideceğim demiştim. Umarım önümüzdeki dönemde tekrar eski başarılı günlerine kavuşur. Bu konuda yapılması gereken her şeye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

15.05.2017 16:50:45 TSI

