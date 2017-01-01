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Van'da proje eğitimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Van Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile proje eğitimi verildi.

DAKA'nın toplantı salonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleşen eğitime Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bozçelik, meslek elemanlarına hitaben gerçekleştirilen proje eğitiminden bahsederek, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri aktardı. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla kendileriyle ilgili beklentilerin çok yüksek olacağını ifade eden Bozçelik, üretilecek olan projelerle dezavantajlı kesimlere daha fazla hizmet götüreceğini kaydetti.

(MSA-Y)



15.05.2017 16:50:57 TSI

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