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Vali Çelik, öğrencilerin resim sergisini gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Şehit Halil Durmaz Ortaokulu öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim yılında çizmiş oldukları resimleri yapılan sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bir AVM'de açılışı gerçekleştirilen resim sergisine; Vali Azmi Çelik, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, aileler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin sosyal faaliyetler içerisinde olmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Vali Çelik, öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere de zaman ayırarak böyle güzel bir sergiyi beğeniye sunmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Her insanın sanatsal bir yanı olduğunu dile getiren Vali Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesini kesen Vali Çelik ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi. Sergideki resim çalışmalarını tek tek inceleyen Vali Çelik, öğrencilere ileri ki hayatlarında başarılar diledi.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 16:51:33 TSI

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