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Giritlileri buluşturan piknik



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Giritliler Derneği tarafından Döşemealtı Düzlerçamı mesire alanında piknik düzenlendi.

Antalya Giritliler Derneği'nin geleneksel pikniği yapıldı. Döşemealtı Düzlerçamı mesire alanında yapılan pikniğe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediyesi meclis üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hasan Kilit, Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu Başkanı Deniz Akgün, Başkan Yardımcısı Saim Koçak, Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Hıdır Dağtekin, Ağrılılar Dernek Başkanı Hıdır Turan, Adıyamanlılar Dernek Başkanı Nihat Türkeri, Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmaral Ryspaı, Kırşehirliler Dernek Başkanı Murat Barış ve Antalya'da yaşayan çok sayıda Giritli vatandaş katıldı.



Gönüllerince eğlendiler

Düzlerçamı mesire alanında düzenlenen piknikte 7'den 77'ye her yaştan katılımcı gönüllerince eğlenme imkanı buldu. İp çekme ve çuval yarışlarının da yapıldığı piknikte heyecan dolu anlar yaşandı. Tavla şampiyonasında ise büyükler birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Giritliler hem piknik yaptı, hem de eğlendiler. Buziki Ali ve Hakkı Nugay'ın verdiği konser ile piknikçiler gönüllerince eğlenme şansı buldular.

Giritliler Derneğinin piknik etkinliğinde konuşan Antalya Giritliler Dernek Başkanı Ali Cem Çon, etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti. Başkan Çon, Giritliler Derneği'ne büyük emeği olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Alev Ay'ı da sevgiyle andıklarını söyledi.



Yılın annesi seçildi

Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen geleneksel piknikte yılın annesi de seçildi. Antalya Giritliler Derneği tarafında yılın annesi derneğin kurucu üyesi olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Alev Ay'ın annesi Zehra Ay seçildi. Sağlık sebeplerinden dolayı pikniğe katılamayan yılın annesi Zehra Ay'ın plaketini merhum Alev Ay'ın ablası Kıvılcım Kaçar aldı. Yılın annesinin plaketini Giritliler Derneği Manavgat Temsilcisi Ali Sırcan verdi.

Giritliler Derneğinin düzenlediği piknikte tüm katılımcılar dolu dolu bir Pazar günü yaşama imkanı buldular.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 16:51:55 TSI

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