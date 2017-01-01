YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kağıtspor'da büyük ve ümit bayanlardan Türkiye 3.'lüğü geldi

Kağıtspor'da büyük ve ümit bayanlardan Türkiye 3.'lüğü geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyon olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası 12-14 Mayıs tarihleri arasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'de dahil olmak üzere 25 İlden Yaklaşık 70 kulüp katıldı. 500 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada mavi beyazlı sporcular her yıl olduğu gibi bu yılda kürsüde yer aldı. Antrenör Mesut Kolaylı nezaretinde şampiyonaya katılan Kağıtsporlu karatecilerden Bahar Kaptan, Umay Tokcan, Sinemgül Şahin, Nurbanu Çelik Büyük Bayanlarda üçüncü oldu. Büyük Bayan Karateciler, ilk turda İstanbul Yazıcıspor Kulübü'nü 2-0, ikinci turda Hendek Olimpik akdemi Kulübü'nü 2-1 yenerek gurup finaline yükseldi.

Gurup finalinde İstanbul Arnavutköy Kulübü'ne 2-1 yenilen mavi beyazlı karateciler, üçüncülük maçında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen karateciler bu sonuçla Türkiye üçüncüsü oldu. Avrupa Şampoiyonası'na gidebilmek için Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile bir müsabaka daha yapan karateciler bu maçı da 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını kazandı.

Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk, Rabia Şentürk, Dilara Ergün, Dilruba Karasu'dan oluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün Ümit Genç Bayan takımı'da ablaları gibi üçüncü oldu. İlk turda rakibinin çıkmaması üzerine direk turu geçen Kağıtsporlu bayanlar ikinci turda İstanbul Çeliktepe Kulübü'nü 2-0, üçüncü turda İstanbul Sultangazispor Kulübü'nü 2-1 yenerek gurup finaline yükseldi.

Gurup finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne 2-1 yenilen Kağıtsporlu bayanlar, üçüncülük maçında Isparta Erbilspor Kulübü'nü 2-0 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Kırklareli Şamiloğluspor kulübüyle karşılaşan Büyükşehir Kağıtspor Kulübü müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

(GY-Y)



15.05.2017 16:53:39 TSI

NNNN

